Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir düzenleme gündeme gelirken, özellikle motorin grubunda beklenen yüksek artış dikkat çekiyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 10 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen tarifede benzine indirim, motorine ise zam öngörülüyor.

MOTORİNE 6 LİRA 75 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 6 lira 75 kuruş zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde dizel araç sahiplerinin yakıt maliyetleri önemli ölçüde yükselecek.

Benzin grubunda ise litre başına 96 kuruşluk indirim beklentisi bulunuyor. Fiyat değişikliklerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Ancak yeni tarifenin kesinleşmediği, nihai fiyatların sektör değerlendirmelerinin ardından netlik kazanacağı belirtiliyor.

ANTALYA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Antalya'da 9 Ekim 2026 Cuma günü için paylaşılan fiyatlara göre benzinin litre fiyatı 86,90 TL, motorinin litre fiyatı ise 92,50 TL seviyesinde bulunuyor. LPG'nin litre fiyatı ise 41,40 TL olarak belirtiliyor.

Beklenen değişikliklerin aynen uygulanması halinde Antalya'da benzinin litre fiyatı 85,94 TL'ye gerilerken motorinin litre fiyatı 99,25 TL'ye yükselecek.

Özellikle motorindeki artışın gerçekleşmesi durumunda Antalya'da litre fiyatı 100 TL sınırına yaklaşacak.

9 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni tarife öncesinde bazı illerde paylaşılan benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İl / Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 84,70 TL 90,20 TL 41,20 TL İstanbul Anadolu 84,50 TL 90,00 TL 40,60 TL Antalya 86,90 TL 92,50 TL 41,40 TL Adana 86,50 TL 92,00 TL 41,61 TL Bursa 85,80 TL 91,20 TL 40,60 TL Diyarbakır 87,10 TL 92,90 TL 42,26 TL Trabzon 86,40 TL 92,00 TL 41,99 TL Eskişehir 85,90 TL 91,30 TL 40,70 TL

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNDEKİ ZAM DEPOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Motorine beklenen 6,75 TL'lik zammın gerçekleşmesi halinde araç sahiplerinin depo doldurma maliyetleri de artacak.

50 litrelik bir dizel aracın deposunu doldurmanın maliyeti, aynı miktarda yakıt alındığında 337,50 TL yükselecek.

Benzinde beklenen 96 kuruşluk indirimin uygulanması halinde ise 50 litrelik bir depoda 48 TL tasarruf sağlanabilecek.

GÖZLER YENİ AKARYAKIT TARİFESİNDE

Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen değişiklikler, özellikle ulaşım ve taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiriyor. Motorindeki olası artışın ticari araçlar ve lojistik faaliyetlerinde yakıt giderlerini yükseltmesi bekleniyor.

Araç sahipleri ise 10 Ekim Cumartesi günü uygulanacak yeni fiyat tarifesinin kesinleşmesini bekliyor.