Alanya’nın zengin bitki örtüsünü ve tropikal ürün potansiyellerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen geleneksel Alanya Tropikal Meyve Festivali, bu yıl uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Organizasyonun beşinci yılında, binlerce kilometre uzaktan gelen Latin Amerika temsilcileri festivale renk kattı.

ULUSLARARASI KATILIMCILAR VE GASTRONOMİ KÖPRÜSÜ

Festivalin onur konukları arasında yer alan Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos, Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela García Silva ve Panama Büyükelçiliği Müsteşarı Mario Alberto Julio Granados Alanya’ya gelen konuklar arasında festivale renk katacak isimler oldu. Guatemala Büyükelçisi Recinos, yerel diplomasinin kültürel ilişkilerin gelişmesindeki kritik rolüne dikkat çekerek iki ülkenin kültürel açıdan birbirine yaklaşması bakımından bu önemli davete icabet ettiklerini belirtti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise beşincisini düzenledikleri Tropikal Meyve Festivali'nde bu yıl daha farklı bir temada organizasyon yaptıklarını, binlerce kilometre uzaklıktaki Guatemala ile Alanya arasındaki köprüyü gastronomi üzerinden kurmanın Alanya için çok önemli olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos, 10 Ekim Cumartesi günü festival alanında şeflik yaparak kendi kültürlerinden gastronomi örnekleri sunacak. Festival, Alanya’nın tropikal meyve üretimindeki tecrübesini uluslararası platforma taşırken, bölge turizmine de canlılık kazandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi