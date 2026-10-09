Bir milyon avro kara para mıydı? Alanya bu iddialarla çalkalanıyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Trendyol 1. Lig’de aynı gün saat 20.00’de Vanspor ile Bandırmaspor da karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Mücahid Adem Çelebi ile Onur Gülter üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

Yayın bilgilerinde olası değişikliklere karşı maç saatine yakın resmi yayın akışlarının takip edilmesi gerekiyor.

Ümraniyespor-Sarıyer karşılaşmasının beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Mücadele için paylaşılan yayın bilgilerinde tabii spor 6 seçeneği de bulunuyor.

Karşılaşmaya Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer arasındaki mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

İstanbul’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın başlama saati, yayın kanalı ve hakem kadrosuna çevrildi.

TRENDYOL 1. Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer’i sahasında konuk edecek.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.