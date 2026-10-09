TRENDYOL 1. Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer’i sahasında konuk edecek.
İstanbul’da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın başlama saati, yayın kanalı ve hakem kadrosuna çevrildi.
ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?
Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer arasındaki mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşmaya Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ÜMRANİYESPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Sarıyer karşılaşmasının beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Mücadele için paylaşılan yayın bilgilerinde tabii spor 6 seçeneği de bulunuyor.
Yayın bilgilerinde olası değişikliklere karşı maç saatine yakın resmi yayın akışlarının takip edilmesi gerekiyor.
MAÇIN HAKEMİ ERDEM MERTOĞLU
Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Mücahid Adem Çelebi ile Onur Gülter üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.
Trendyol 1. Lig’de aynı gün saat 20.00’de Vanspor ile Bandırmaspor da karşı karşıya gelecek.