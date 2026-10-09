Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin sahaya süreceği ilk 11’ler açıklandı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacağı başlangıç kadrosunda dikkat çeken isimler yer aldı. Sarı-kırmızılıların hücum hattında Rafael Leao, Yunus Akgün ve Deniz tercih edilirken orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara görev yapacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz.

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ AÇIKLANDI

Galatasaray deplasmanında puan arayacak Kasımpaşa’nın başlangıç kadrosu da netleşti. Lacivert-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Mendes, Baldursson, Kerem Demirbay, Ali Yavuz, Güven, Benedyczak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca beIN Connect ve TOD platformları üzerinden takip edilebilecek.

GALATASARAY 13, KASIMPAŞA 10 PUANDA

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladığı 13 puanla haftaya ikinci sırada giren sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Kasımpaşa ise ilk 6 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde 8. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

Her iki takım da Süper Lig’deki hedefleri doğrultusunda kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.