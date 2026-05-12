​Alanya’da saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü, esnaf ziyaretleri kapsamında Damlataş Taksi Durağını ziyaret etti. Turizm sezonu öncesi düzenlenen kaynaşma organizasyonuna katılım yoğun olurken, taksici esnafının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

​SAHA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

​Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Kandemir, "Damlataş Taksi Durağında emek veren taksi esnafımızla bir araya gelerek sohbet ettik, talep ve önerilerini dinledik. Alanya’mız için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya, sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

​SEZON ÖNCESİ MORAL KAHVALTISI

​Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ise durak başkanı Hüseyin Akışoğlu ve durak çalışanlarına ev sahiplikleri için teşekkür ederek, bu tür organizasyonların sezon öncesi moral depolamak adına önemli olduğunu belirtti. Akkaya, "Bugün bizlere sofrasını açan Damlataş Taksi Durağımızın davetine icabet ettik. Sezon öncesi kaynaşma amacıyla düzenlenen organizasyona katılan tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.

​GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYON

​Damlataş Taksi Durağında gerçekleşen buluşmaya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Dizdaroğlu, İlçe Turizm Müdürü İbrahim Saraç, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya katıldı. Protokol üyeleri, Alanya turizminin emektarları olan taksicilerle uzun süre sohbet ederek yaklaşan yoğun sezon öncesi başarılar diledi.