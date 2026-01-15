Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı açıklamada, yarın Serik'te sağlık kompleksinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu kompleksin yapımına 2023'te başladıklarını anlatan Özkan, "2 yıl içerisinde bitirmiş oluyoruz. Bu kompleks içerisinde ilçe sağlık müdürlüğümüz, 4 hekimli aile hekimliği birimimiz olacak. Yine 11 hekimli ağız ve diş sağlığı merkezimiz olacak. Tüm halkımızın ücretsiz faydalandığı Sağlıklı Hayat Merkezimiz burada olacak. 112 Acil istasyonumuzun da bulunduğu bir kompleksi inşallah yarın saat 11.00'de Serik halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 15 gün sonra Kepez'de Aile Hekimliği Birimini açacaklarını dile getiren Özkan, hemen akabinde Muratpaşa'da da Aile Hekimliği Biriminin açılışını yapacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefine vurgu yapan Özkan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." dedi.