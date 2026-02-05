Son haftalarda sahada toparlanan Antalyaspor’da bu kez finansal tablo gündeme geldi. Kulüpte çalışan personelin aylardır maaş alamadığı ve vakfa ait bazı taşınmazlara haciz uygulandığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig’de son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından uzaklaşma sinyali veren Antalyaspor’da bu kez mali kriz iddiaları konuşuluyor. Kulüp bünyesinde görev yapan yaklaşık 120 personelin 3 aydır maaş alamadığı bilgisi gündeme geldi.

Sahada gelen puanlar biraz nefes aldırdı ama kulüp koridorlarında konuşulanlar farklı. Gelir–gider dengesi yine masada.

PERSONEL MAAŞLARI 3 AYDIR ÖDENEMİYOR

Kulübün transfer yasağını kaldırabilmek için yaklaşık 3 milyon euro kaynak arayışında olduğu, buna karşın aylık yaklaşık 4,5 milyon TL seviyesindeki personel maaş ödemelerinin son üç aydır yapılamadığı ifade ediliyor. Bu durumun idari kadro ve tesis çalışanları dahil geniş bir personel grubunu kapsadığı belirtiliyor.

Şehirde konuşulan konu şu: Takım puan topluyor ama kulüp kasası aynı hızda toparlanamıyor.

FIFA’DA BEKLEYEN DOSYALAR VAR

Kırmızı-beyazlı kulübün uluslararası düzeyde de FIFA nezdinde bekleyen dosyalarının bulunduğu, bu dosyalar nedeniyle transfer yasağının sürdüğü bildiriliyor. Yasak sebebiyle ara transfer döneminde kadroya takviye yapılamadığı da gelen bilgiler arasında.

Transfer yapılamayınca yük mevcut kadroya kaldı. Rotasyon dar, sezon ise uzun…

VAKIF TAŞINMAZLARINA HACİZ İDDİASI

Gündeme yansıyan bir diğer başlık ise Antalyaspor Vakfı’na ait bazı taşınmazlara haciz işlemi uygulandığı iddiası oldu. İddiaya göre haciz memurları tarafından bazı mallar tesislerden alınarak götürüldü. Vakıf mallarına haciz uygulanamayacağı yönündeki itirazlara rağmen işlemin tamamlandığı öne sürülüyor.

Konuya ilişkin kulüp ve vakıf yönetiminden yapılacak ayrıntılı açıklama bekleniyor.