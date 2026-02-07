Fenerbahçe, Türk futbolunun geleceğine yönelik transfer stratejisinde rotasını Antalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Antalyaspor altyapısında performanslarıyla dikkat çeken beş genç ismi birden İstanbul'a götürmek için yürüttüğü operasyonu tamamladı. Alanya ve Antalya bölgesindeki futbol camiasında geniş yankı uyandıran bu toplu transfer, bölgenin genç yetenek havuzunun değerini bir kez daha kanıtladı.

AKDENİZ'DEN İSTANBUL'A GENÇ GÖÇÜ

Taraflar arasında sağlanan mutabakat neticesinde; Antalyaspor formasıyla gelişim gösteren Ali Demirbilek, Üveys Yasir Sayık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorulmaz ve Cengiz Saidoğlu resmen Fenerbahçe bünyesine katıldı. Genç yeteneklerin, sarı-lacivertli kulübün özel gelişim ve altyapı programına dahil edilerek geleceğin A Takım iskeleti için hazırlanacağı belirtildi.

SÖZLEŞMEDE KRİTİK PAY MADDESİ

Antalyaspor cephesinden yapılan resmi bilgilendirmede, transferin mali detaylarında kulübün gelecekteki haklarının korunduğu ortaya çıktı. Kırmızı-beyazlı yönetim, Fenerbahçe ile el sıkışırken oyuncuların ilerideki muhtemel transferlerinden pay alma hakkını sözleşmeye ekletti. Transfer olan isimlerden Ali Demirbilek'in halihazırda A Takım seviyesini gördüğü, diğer isimlerin ise akademi sürecinde parladığı vurgulandı.

AİLELERE VE HOCALARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Antalya'nın adeta bir futbolcu fabrikasına dönüştüğünün göstergesi olan bu imzalarda, emeği geçen gizli kahramanlar da unutulmadı. Antalyaspor Kulübü, oyuncuların gelişiminde büyük pay sahibi olan altyapı antrenörlerine, teknik personele ve sporcu ailelerine teşekkür ederek, genç kramponlara kariyerlerinin yeni sayfasında başarılar diledi.