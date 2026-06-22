Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve "Birden Fazla Kişi ile Silahla Tehdit" suçlarından haklarında 5'er yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba K.Ş. (71) ile oğulları S.Ş. (47) ve R.Ş. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 hükümlü, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.( Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet Al