DÜZENLENEN etkinliğe hastane yönetimi ile sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Kurulan stantta anne ve anne adaylarına; doğru emzirme teknikleri, anne sütü sağma yöntemleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki faydaları ile anne sütünün önemi hakkında bilgi verildi. Katılımcılara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlik kapsamında Kadın Doğum Servisi’nde yatan anne adayları da ziyaret edilerek doğru emzirme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık çalışanları tarafından anne sütünün bebek gelişimi ve anne sağlığı açısından taşıdığı önem hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Emzirme Haftasına dikkati çekmek adına bir açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğeleri anne sütünde bulunmaktadır. Anne sütü, içerdiği eşsiz bileşenler sayesinde bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesini destekleyen en değerli besindir. Gebelerimizde farkındalığı artırmak amacıyla anne sütünün önemi, faydaları ve doğru emzirme teknikleri konusunda eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, hastanemiz bünyesinde hizmet veren Laktasyon Polikliniği’ndeki sağlık çalışanlarımızdan destek alabilirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH Bülten