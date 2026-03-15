Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni R.A., iddiaya göre 10'uncu sınıf öğrencilerine ders anlattığı sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Ayrıca, R.A.'nın telefonlarına Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiğini de belirten 11 öğrenci, durumu okul yönetimine bildirip, resmi şikayette bulundu. Atatürk’e hakaret suçundan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce akşam saatlerinde tutuklandı.

R.A.’nın ifadesinde kendisine yöneltilen suçu kabul etmediği ve hakarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.