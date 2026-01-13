Asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni artış beklentisi gündemde. Şamil Tayyar, ekonomik rahatlama için 2027 yılını işaret etti.

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yeni zam iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla milyonları ilgilendiren mesajlar verdi.

“CİDDİ ARTIŞLAR BEKLİYORUM”

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son değerlendirmelerini yorumladı. Ekonomide zor bir sürecin geride bırakılmaya çalışıldığını belirten Tayyar, dar ve sabit gelirli kesimler için klasik enflasyon artışlarının ötesinde zamlar beklediğini söyledi.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN NET KONUŞTU

Temmuz ayında asgari ücret veya emekliler için ek bir düzenleme beklemediğini dile getiren Tayyar, asıl kapsamlı düzenlemelerin farklı bir takvimde planlandığını ifade etti.

ASIL ZAMLARIN TARİHİ: 2027

Şamil Tayyar, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili esas iyileştirmelerin 2027 yılı içinde yapılacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Emeklilere seyyanen zam dahil olmak üzere asgari ücrette, memur maaşlarında ve emekli aylıklarında ciddi artışlar bekliyorum. 2027 yılı bolluk ve bereket yılı olacak.”

MECLİS’E REFORM PAKETLERİ GELİYOR

Tayyar’a göre 2026 yılında sıkı ekonomi politikalarının etkileri hissedilmeye devam edecek. Ancak 2027’de kapsamlı reform paketlerinin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte ekonomik rahatlama daha net hissedilecek.

FATİH ATİK: “FARKLI BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Programda değerlendirmelerde bulunan Fatih Atik ise, Bakan Şimşek’in açıklamalarına dikkat çekerek finansmana erişimin kolaylaşacağını söyledi. Atik, “2026 baharından itibaren çok daha farklı bir döneme girileceğini söyleyebilirim” dedi.