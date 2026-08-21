Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan-Haziran dönemine ait Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Yayımlanan verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde Antalya'da toplam 6 bin 923 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. Aynı dönem içerisinde inşası tamamlanan 5 bin 857 daireye ise yapı kullanma izin belgesi verildi.

BÖLGE İLLERİNDE DURUM NE?

Batı Akdeniz havzasındaki yapılaşma verileri incelendiğinde, Antalya'nın inşaat sektöründeki belirgin üstünlüğü devam ediyor. TÜİK verilerine göre Isparta'da yılın ikinci çeyreğinde 984 daireye yapı ruhsatı verilirken, kullanım izni alan daire sayısı 295'te kaldı. Burdur'da ise 508 daire için yeni ruhsat düzenlendi ve yine 295 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

TÜRKİYE GENELİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ NASIL ETKİLENDİ?

Ulusal çapta yeni inşaat başlangıçlarında yavaşlama, tamamlanan projelerde ise hızlanma göze çarpıyor. Türkiye genelinde 2026'nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5 ve toplam yüzölçüm yüzde 7,4 oranında azaldı. Buna karşılık, yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısında yüzde 13,7, daire sayısında ise yüzde 10,7'lik bir artış kaydedildi.

Yeni ruhsat alan binalardaki toplam yüzölçümün yüzde 78,2'sini belediyeler, yüzde 21,8'ini diğer yetkili idareler onayladı. En büyük payı 37,6 milyon metrekare ile ikamet amaçlı binalar oluştururken, sanayi ve depo binaları 4,5 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı. Ülke genelindeki yeni proje ruhsatlarındaki düşüşe rağmen Antalya'nın yüksek ruhsat sayılarını koruması, bölgedeki gayrimenkul hareketliliğinin canlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.