Türkiye genelinde tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin büyük ölçekli harcama planlarında belirgin bir ayrışma yaşanıyor. Açıklanan tüketici eğilimi verilerine göre, Ağustos 2026'da otomobil satın alma ihtimali artış gösterirken, konut satın alma veya inşa ettirme beklentisi son dört aydır süren düşüş eğilimini korudu.

OTOMOBİL ALMA İHTİMALİ NEDEN YÜKSELİŞTE?

Gelecek 12 ayda otomobil satın alma ihtimalini ölçen endeks, ağustos ayında 27,8 seviyesine çıkarak yılın zirvesini gördü. Temmuz ayında 26,7 olan bu gösterge, aylık bazda yüzde 4 oranında artış kaydetti. Yılın başından bu yana genel olarak yukarı yönlü bir grafik çizen otomobil alma beklentisi, ocak ayındaki 23,2 seviyesinden itibaren yaklaşık yüzde 19,8 oranında yükseldi. Söz konusu veri, Ağustos 2025'teki 23,9 değerinin de yüzde 16,3 üzerinde gerçekleşti.

KONUT BEKLENTİSİNDEKİ DÜŞÜŞÜN BOYUTU NEDİR?

Otomobil piyasasındaki iyimser tabloya karşılık konut sektörüne yönelik tüketici beklentilerinde zayıflama sürüyor. Gelecek bir yıl içinde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimalini gösteren endeks, ağustos ayında yüzde 2,6'lık kayıpla 14,9'a geriledi. Yılın ilk çeyreğinde yükseliş ivmesi yakalayan ve nisan ayında 17,4 ile tepe noktasına ulaşan gösterge, bu tarihten itibaren aralıksız düşüş yaşadı. Ağustos ayı itibarıyla endeks, nisan ayındaki zirvesine kıyasla yüzde 14,4 oranında değer kaybederek yeniden ocak ayındaki başlangıç seviyesine dönmüş oldu.

TÜKETİCİ TERCİHLERİNDEKİ AYRIŞMA NE ANLAMA GELİYOR?

Ağustos verileri, tüketicilerin yatırım ve harcama kararlarında otomobil ile konut arasında net bir yön değişikliğine gittiğini ortaya koyuyor. Otomobil satın alma ihtimali ilkbahar aylarındaki dalgalanmayı aşarak yılın en yüksek düzeyine yerleşirken, konut beklentisi nisan ayından bu yana elde ettiği tüm kazanımları geri verdi. Uzun vadeli konut yatırımlarındaki bu yavaşlama eğilimi, tüketicilerin mevcut dinamiklerde taşıt alımı gibi farklı alanlara ağırlık verdiğine işaret ediyor. Öte yandan konut alma ihtimali, yıllık bazda bakıldığında Ağustos 2025'teki 13,4 seviyesinin halen yüzde 11,2 üzerinde kalarak uzun vadeli toparlanma zeminini koruyor.