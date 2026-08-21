Antalya'da apartman ve sitelerde yaşanan komşuluk anlaşmazlıkları, Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda yeni hukuki boyutlar kazandı. Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi Başkanı Neşet Gündüz'ün yaptığı açıklamaya göre, ortak alan ihlalleri ve komşuları rahatsız edici eylemler artık sadece idari para cezasıyla sınırlı kalmıyor.

Açıklamada, komşuluk hukukuna aykırı davranışları ısrarla sürdüren kişilerin hapis cezası ve hatta yaşadıkları daireden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Yargıtay kararlarına atıfta bulunan Gündüz, uyarılara aldırış etmeden balkondan halı silkeleyen veya çöp atanların Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca işlem göreceğini aktardı. Bu kapsamda, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işlediği kabul edilen failler hakkında 3 aya kadar hapis cezası istenebiliyor.

KAPI ÖNÜNE AYAKKABILIK KOYMAK YASAK MI?

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde apartman koridorları, merdiven boşlukları ve daire kapılarının önü tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı sayılıyor. Bu alanlara ayakkabı, ayakkabılık veya çeşitli kişisel eşyaların bırakılması hukuka aykırı eylem olarak değerlendiriliyor. Söz konusu ihlallerin devam etmesi durumunda, rahatsızlık duyan komşuların Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açma hakkı bulunuyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ortak yaşam alanlarının kişisel bir alan gibi işgal edilmesi durumunda, mağdur kat maliklerinin öncelikle noter kanalıyla ihtarname çekmesi hukuki sürecin ilk adımını oluşturuyor. Yapılan resmi uyarılara rağmen halı silkeleme veya eşya bırakma gibi eylemlerin devam etmesi, mahkeme sürecinde yaptırımların uygulanmasını hızlandırıyor. Antalya genelinde ve yoğun site yaşamının bulunduğu Alanya gibi ilçelerde de bu tür hukuki süreçlerin yakından takip edildiği belirtiliyor.