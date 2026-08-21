Antalya Körfez'in aktardığına göre, kentteki semt pazarlarında yaz mevsiminin son günleriyle birlikte kışlık hazırlık telaşı başladı. Tezgahlarda kornişon salatalık, acur, turşuluk biber ve domates gibi ürünler yerini alırken, vatandaşlar kış sofraları için alışverişe yöneldi.

Pazarlarda satışa sunulan turşuluk sebzelerin fiyatlarında geçen yıla oranla büyük bir değişiklik gözlemlenmediği bildirildi. Fiyatların arz-talep dengesi, ürün kalitesi ve satış noktasına göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Vatandaşlar sebzelerin yanı sıra sirke gibi temel ürünleri de pazar ve marketlerden temin ediyor.

HAZIRLIKLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ağustos sonu itibarıyla hız kazanan alışverişlerin, önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması öngörülüyor. Sadece turşu değil, kışlık salça ve domates sosu yapmak isteyen tüketicilerin pazar mesaisi eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte sebze fiyatları Antalyalılar tarafından yakından takip ediliyor.

KIŞLIK ÜRÜNLERİN SOFRALARDAKİ YERİ NEDİR?

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan turşu ve konserveler, yaz sebzelerinin tazeliğini koruyarak uzun süre saklanmasına olanak tanıyor. Kış aylarında yaz lezzetlerine ulaşma isteği, ev yapımı gıdalara olan bu mevsimsel talebi her yıl canlı tutuyor. Havaların soğumasıyla birlikte pazarlardaki hareketliliğin artması bekleniyor.