Antalya ve ilçelerinde 27 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak hava etkisini sürdürürken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi değerlendirmesine göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Antalya’nın iç ve yüksek kesimlerinde oluşacak yağışların mevzii nitelikte görüleceği tahmin ediliyor.

AKSEKİ, GÜNDOĞMUŞ VE İBRADI’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

İlçelere yönelik tahminlerde özellikle Toroslar üzerindeki yerleşimler öne çıkıyor. Akseki’de havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması, sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gündoğmuş’ta aynı hava koşulları altında en yüksek sıcaklığın 36, İbradı’da ise 34 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Antalya’nın kıyı kesimlerinde ise yağıştan çok sıcak ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş gibi sahile yakın ilçeler ile Döşemealtı, Elmalı, Kepez ve Korkuteli başta olmak üzere kent genelinde hava koşulları ilçelerin yükseltisi ve denize uzaklığına göre farklılık gösterebilecek.

TOROSLAR'DA NEDEN YEREL SAĞANAK OLUŞUYOR?

Yaz aylarında Antalya’nın kıyı kesimleri ile Toroslar arasında belirgin hava koşulu farklılıkları yaşanabiliyor. Gün içerisinde ısınan havanın dağlık alanlarda yükselmesi, yeterli nem bulunduğunda öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanakların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle sahilde açık veya az bulutlu hava görülürken aynı saatlerde iç ve yüksek kesimlerde yağışla karşılaşılabiliyor.

SAHİL KESİMLERİNDE SICAKLIK BİR MİKTAR AZALACAK

Meteoroloji’nin bölgesel değerlendirmesinde Antalya’nın sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, öğle saatlerinde ise sahil kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Daha önce aktardığımız meteorolojik değerlendirmelerde de mevsim geçişine ilişkin tahminler gündeme gelmişti. Türkiye genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK DA TAKİP EDİLMELİ

Hava sıcaklığının yanı sıra nem ve rüzgar da gün içinde hissedilen sıcaklığı değiştirebiliyor. Meteoroloji’nin Antalya için saatlik tahminlerinde öğleden sonraki saatlerde nemin yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ölçülen hava sıcaklığının üzerine çıkabileceği görülüyor. Bu nedenle özellikle açık alanda çalışanların, yaşlıların ve çocukların günün sıcak saatlerinde uzun süre doğrudan güneş altında kalmaması, yeterli sıvı tüketimine özen göstermesi önem taşıyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKTA TEDBİRLİ OLUNMALI

Yerel sağanak tahmini, yağışın bütün ilçede aynı anda ve aynı şiddette görüleceği anlamına gelmiyor. Özellikle dağlık bölgelerde kısa mesafeler arasında dahi hava koşulları değişebiliyor. Gök gürültülü sağanak sırasında açık ve yüksek alanlarda bulunmaktan kaçınılması, yıldırım riskine karşı tedbirli olunması ve sürücülerin yağış görülen noktalarda görüş mesafesi ile yol şartlarındaki ani değişikliklere karşı dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

GÜNLÜK PLANLARDA GÜNCEL TAHMİNLER ÖNEMLİ

Antalya’da kıyı turizmi, tarımsal faaliyetler ve Toroslar’daki yayla yaşamı nedeniyle hava koşulları günlük planlamada önemli rol oynuyor. Yerel sağanakların yeri ve zamanı kısa süre içinde değişebildiğinden vatandaşların özellikle iç kesimlere veya yüksek rakımlı bölgelere yapacakları yolculuklar öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.