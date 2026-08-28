Antalya’da 28 Ağustos 2026 Cuma günü elektrik dağıtım şebekesinde yürütülen bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda noktada planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesinti programı Akseki, Aksu, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik’i kapsıyor. Antalya’da geniş kapsamlı elektrik kesintisinin bugün uygulanacağını daha önce aktarmıştık. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gözetileceği belirtilirken, kesintilerin büyük bölümünün gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ALANYA’DA KESİNTİLER 08.30’DA BAŞLIYOR

Alanya’da günün ilk planlı kesintisi saat 08.30’da başlayacak. Fığla, Güller Pınarı ve Hacet çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda bakım çalışmaları nedeniyle elektrik geçici olarak verilemeyecek. İlçede ayrıca Çamlıca ve çevresinde yatırım çalışması, Türkler ve Okurcalar’ın bazı kesimlerinde ise bakım çalışmaları kapsamında kesintiler uygulanacak. Programdaki çalışmaların niteliğine göre elektriğin yeniden verilmesi için öngörülen saatler bölgeden bölgeye değişiyor.

KEPEZ’DE ÇOK SAYIDA MAHALLE PROGRAMDA

Kesinti programının yoğun olduğu ilçelerden biri de Kepez. Hüsnü Karakaş, Altıayak, Ayanoğlu, Demirel, Varsak Esentepe, Şelale, Başköy, Kızıllı, Kirişçiler, Habibler, Baraj, Beşkonaklılar ve Güneş çevresindeki çeşitli noktalar planlı çalışmalardan etkilenecek. Kesintiler tek bir bölgede toplu olarak değil, şebekenin farklı bölümlerinde gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmalarına bağlı olarak uygulanacak.

MANAVGAT’TA GENİŞ BİR ALAN ETKİLENECEK

Manavgat’ta Bozyaka, Sağırin, Hatipler, Sarılar, Örnek, Emek, Çardakköy, Taşağıl, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Ulukapı, Çeltikçi, Beydiğin, Kızıldağ ve Ilıca çevresinde planlı kesintiler bulunuyor. İlçedeki çalışmaların önemli bölümü 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programda hem mevcut elektrik altyapısının bakımına yönelik çalışmalar hem de şebekenin geliştirilmesini kapsayan yatırım çalışmaları yer alıyor.

MURATPAŞA’DA BAKIM ÇALIŞMASI

Muratpaşa’da Kızılarık ve Yenigün çevresindeki bazı sokaklarda bakım çalışmaları yapılacak. Bu bölgelerde kesintinin 09.00’da başlayarak 14.00’e kadar sürmesi planlanıyor. Antalya genelindeki programda bazı çalışmalar daha erken tamamlanırken, Kaş ve Serik’teki belirli çalışmaların 16.30’a kadar devam etmesi öngörülüyor.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN YAPILIYOR?

Planlı kesintiler, arıza nedeniyle aniden ortaya çıkan elektrik kesintilerinden farklı olarak şebeke üzerinde önceden programlanan çalışmalar için uygulanıyor. Enerji hatları, bağlantı noktaları ve dağıtım altyapısında bakım, yenileme veya yatırım yapılırken çalışma sahasının güvenli hale getirilmesi gerekebiliyor. Bu nedenle belirlenen bölgenin enerjisi geçici olarak kesilerek ekiplerin şebekede güvenli şekilde çalışması sağlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından gerekli kontroller yapılarak bölgeye yeniden enerji veriliyor.

ANTALYA’DA ELEKTRİK ALTYAPISININ ÖNEMİ ARTIYOR

Antalya’nın geniş coğrafyası, kıyı ilçelerindeki yoğun yerleşim, turizm tesisleri, ticari işletmeler ve yaz döneminde artan nüfus hareketliliği elektrik dağıtım altyapısının kesintisiz işletilmesini önemli hale getiriyor. Alanya ve Manavgat gibi turizm ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu ilçelerde şebekede yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları günlük yaşamın yanı sıra işletmeler açısından da önem taşıyor. Planlı çalışmalar, mevcut altyapının korunması ve ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek arızaların azaltılması amacıyla gerçekleştirilen şebeke işletme sürecinin bir parçası olarak uygulanıyor.

KESİNTİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kesinti programında bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların ve işletmelerin çalışmalar başlamadan önce gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. Elektrikle çalışan hassas cihazların korunması, bilgisayar ve benzeri ekipmanlarda devam eden işlemlerin kaydedilmesi, elektrikle çalışan zorunlu sistemler için alternatiflerin değerlendirilmesi ve kesinti boyunca kullanılacak cihazların önceden şarj edilmesi günlük yaşamda yaşanabilecek aksaklıkları azaltabilir. Asansör, otomatik kapı ve benzeri elektrik bağımlı sistemlerin bulunduğu yapılarda da kesinti saatlerinin dikkate alınması gerekiyor.

ENERJİ DAHA ERKEN YA DA GEÇ DÖNEBİLİR

Planlı kesintiler için açıklanan başlangıç ve bitiş saatleri çalışma programına göre belirleniyor. Sahadaki işlemlerin öngörülenden erken tamamlanması veya teknik koşulların çalışma süresini etkilemesi nedeniyle uygulamada değişiklik yaşanabileceğinden, vatandaşların güncel kesinti bilgilerini elektrik dağıtım şirketinin resmi kanallarından kontrol etmeleri önem taşıyor. Özellikle aynı mahallede farklı cadde ve sokakların farklı çalışma programlarına dahil olabilmesi nedeniyle yalnızca mahalle adına değil, açık adres bilgisine göre kontrol yapılması daha sağlıklı sonuç veriyor.