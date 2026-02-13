Şiddetli yağışta teslimata çıkan motorlu kuryeler, su basan caddelerde riskli anlar yaşadı. Görüntüler kısa sürede yayılırken vatandaşlardan “acele sipariş vermeyin” çağrısı geldi.

Antalya ve Alanya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent içi ulaşımı zorlaştırırken en çok etkilenen gruplardan biri yine motorlu kuryeler oldu. Gün boyu aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı noktalar kısa süreliğine göle döndü.

SEL SULARI İÇİNDE TESLİMAT ÇABASI

Alanya’da sağanak yağmurda çalışan kuryelerin zor anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Diz seviyesine yaklaşan su birikintisi içinde kalan bir kuryenin, devrilmemek için motorunu güçlükle ilerletmeye çalıştığı görüldü. Yağmurluğa rağmen tamamen ıslanan kurye, aracı güvenli bir noktaya çekmeye uğraştı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, pek çok kullanıcı kötü hava koşullarında çalışan kuryelerin yaşadığı riske dikkat çekti. Bazı paylaşımlarda, zorunlu olmadıkça sipariş verilmemesi ve gecikmeler konusunda anlayışlı olunması çağrısı yer aldı.

TRAFİK YAVAŞLADI, RİSK ARTTI

Yağışın etkili olduğu saatlerde Alanya şehir içi trafikte su baskını ve yoğunluk birlikte yaşandı. Rögar taşmaları ve yüzey suyu nedeniyle araçlar düşük hızla ilerledi. Bu durum özellikle iki tekerlekli araç kullanan kuryeler için ek risk oluşturdu.

Motorlu kurye işi zaten başlı başına zor. Yağmurda daha da zor. Görüntüyü çeken bir vatandaşın dediği gibi, “Sipariş bekler ama insan beklemez.”

Bazı teslimatlar gecikti. Bazıları iptal oldu. Bazıları da… yarım kaldı.