Meteoroloji’nin sarı kod uyarısı sonrası Antalya’da etkili olan yağış, bazı ilçelerde okulları tatil ettirdi, merkezde ise eğitim devam etti. Su basan okul bahçeleri tartışma yarattı.

Antalya’da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Meteoroloji’nin 19 ilçe için verdiği sarı kodlu uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, merkez ilçelerde eğitimin sürmesi öğrenci ve velilerin tepkisine neden oldu.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kaymakamlık açıklamalarına göre Finike, Demre, Kemer, Kumluca, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde eğitim-öğretime ara verildi. Aynı saatlerde Antalya merkezde bazı ilçelerde okulların açık kalması ise sahada farklı görüntüler ortaya çıkardı. Yağış nedeniyle çok sayıda okul bahçesinde su birikintileri oluştu.

Sabah erken saatlerde çocuklarını okula götüren bazı veliler, okul girişlerinde ve bahçelerde biriken su nedeniyle içeri ulaşmakta zorlandı. Kimi öğrenciler ayakkabıları ıslanarak sınıfa girdi. Kimi geri döndü. Kimi bekledi, ne yapacağını bilemedi.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış sadece okul çevrelerini değil, şehir içi ulaşımı da etkiledi. Bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Varsak–Otogar hattında çalışan tramvay hattının bir bölümünde su baskını yaşandığı ve seferlerde aksamalar olduğu bildirildi.

Yağmurun özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerine denk gelmesi şehir içi trafiği daha da yoğunlaştırdı. Kısa mesafede bile araçlar uzun süre ilerleyemedi. Her yağmurda aynı görüntü diyenler de vardı ama… yine de herkes hazırlıksız yakalandı gibi.

OKUL BAHÇELERİ GÖLE DÖNDÜ

Merkez mahallelerde bulunan bazı okullarda bahçelerin göle döndüğü görüntüler paylaşıldı. Liman Mahallesi’ndeki bir ilkokulda öğrencilerin ve öğretmenlerin su birikintileri arasından geçerek binaya girdiği görüldü. Veliler, “uyarı var ama tatil yok” diyerek karar farklılıklarına tepki gösterdi.

Antalya’da sarı kodlu yağış uyarısı verilen günde okulların tatil edilip edilmemesi konusu sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.