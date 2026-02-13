Antalya’da son 40 günde ölçülen yağış miktarı, geçen yılın toplamını yakaladı. Sağanak sonrası su baskınları ve heyelanlar artarken, bazı ilçelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Antalya’da son yılların en yoğun yağış dönemi yaşanıyor. Meteorolojik ölçümlere göre kentte geçen yıl metrekareye düşen toplam yağış miktarı, bu yıl yalnızca 40 günlük sürede kaydedildi. Yaklaşık bir buçuk aydır aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları, toprak kaymaları ve ulaşım sorunları ortaya çıktı.

Yağışlar özellikle kırsal mahallelerde ve seracılık yapılan bölgelerde etkisini daha sert hissettirdi. Çok sayıda ev, iş yeri ve serada su baskını yaşanırken, bazı ilçelerde kaymakamlıklar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KARAYOLUNDA HEYELAN VE GÖÇÜK

Şiddetli yağış sonrası Kemer–Kumluca kara yolunda heyelan ve göçük meydana geldi. Yolun bazı bölümlerinde trafik bir süre tek şeritten verildi. Ekipler bölgede temizlik, güçlendirme ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler için kontrollü geçiş uygulanıyor.

Bazı sürücüler sabah saatlerinde yolda beklemek zorunda kaldı. Bölgeden geçenler, “Yağmur bir anda bastırdı, taş ve çamur yola indi” demekle yetindi. Cümle yarım kaldı, çünkü telefon çekmedi.

METEOROLOJİ 175 İSTASYONLA ANLIK İZLİYOR

Bölgede hava hareketleri ve yağış miktarı, 175 otomatik gözlem istasyonu üzerinden anlık takip ediliyor. Sıcaklık, yağış ve rüzgâr verileri düzenli olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Uzman ekipler, özellikle ani yağış yüklenmelerine karşı erken uyarı sistemlerinin devrede olduğunu bildiriyor. Bölge genelinde radar ve rüzgar kırımı uyarı sistemleri de aktif durumda.

“1 YILLIK YAĞIŞA 40 GÜNDE ULAŞTIK”

Meteoroloji Bölge yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre, yılın başından bu yana düşen yağış miktarı geçen yılın toplam seviyesine ulaştı. Antalya’da uzun yıllar ortalamasının metrekare başına yaklaşık 1030 kilogram olduğu, geçen yıl ise bu rakamın 550 kilogram seviyesinde kaldığı bildirildi.

Bu yıl ise sadece 40 günlük süreçte aynı seviyenin ölçülmesi dikkat çekti. Bu durum, Antalya’da son 40 günde rekor yağış verisi olarak kayıtlara geçti.

BATI İLÇELERİ DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Otomatik ölçüm verilerine göre en yoğun yağış Kemer, Kumluca ve Finike çevresinde görüldü. Yüksek kesimlerde ise yağmur yer yer kar ve karla karışık yağmura dönüştü. Özellikle geçit noktalarında sürücüler için risk arttı.

Yağışın günlük hayat tarafı da var. Serada çalışan üretici toprağa giremiyor, şehir içinde yaşayan ise sabah işe giderken hangi yolu kullanacağını şaşırıyor. Yağmur güzel ama fazlası yoruyor, biraz da öyle.

Yetkililer, hafta boyunca Antalya genelinde sağanak yağışların aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşların su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmasını istedi.