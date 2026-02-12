A.R. idaresindeki kamyon ile arkadan gelen Mısır uyruklu M.A. yönetimindeki muz yüklü kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Baş ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer kamyonun şoförü A.R.'yi ifadesi için Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürdü.
Antalya'da iki kamyon birbirine girdi: 1 ağır yaralı
Manavgat'ta iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya tapu dairesinde deprem: Çete lideri doktor çıktı
Alanya'da felaket büyüyor: Oba Çayı taştı, araçlar sular altında kaldı
Alanya'da muhtardan uyarı: Sakın köye gelmeyin!
Son Dakika! Alanya tünellerde feci kaza: 2 genç ağır yaralı
Alanya'da okullar tatil mi? Şiddetli yağış ilerliyor
Antalya'da yarı çıplak kuryeye kapı açan kadın viral oldu