Ege ve Akdeniz hattında etkili olan şiddetli yağış Antalya ve Alanya’da taşkınlara yol açtı, İzmir’de cadde ve sokaklar su altında kaldı. 7 ilçede eğitime ara verildi.

Meteoroloji uyarılarının ardından Antalya, Alanya ve İzmir’de etkili olan sağanak yağış gece boyunca birçok noktada hayatı zorlaştırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte taşkın, su baskını ve yol hasarlarının boyutu daha net görüldü. Bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı, zemin katları su bastı, dere yatakları taştı.

ANTALYA’DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya genelinde gece boyunca süren kuvvetli yağış ve rüzgar sonrası Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbir amaçlı karar alındığını duyurdu.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan kadın çalışanların da idari izinli sayıldığı bildirildi.

Gece yağan yağmur bazı mahallelerde öyle birikti ki, sabah işe gitmek isteyenler araçlarını park yerinden çıkaramadı. Bazı sokaklarda çamur ve su birlikte aktı. Kimi yerde mazgal yetmedi. Görüntüler biraz sertti doğrusu.

ALANYA’DA ÇAYLAR YÜKSELDİ, BAHÇELER SU ALTINDA KALDI

Alanya’da şiddetli sağanak sonrası Dim Çayı ve Oba Çayı çevresinde su seviyesi yükseldi. Piknik alanları, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı. Avokado ve portakal bahçelerinde zarar oluştuğuna yönelik ilk bilgiler geliyor.

Çıplaklı Mahallesi’nde bir apartmanın açık otopark bölümündeki istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobil çökme sonucu oluşan boşlukta asılı kaldı. İlçenin farklı noktalarında su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Alanya’da yağış gün boyu sürdü, aralıklarla sertleşti, sonra tekrar yavaşladı. Tam bitti denirken yeniden başladı gibi.

Alanya’da kuvvetli yağış riski devam ettiği için kriz masası oluşturuldu. Dere yatakları ve riskli bölgelerde ekiplerin saha kontrollerini artırdığı bildirildi.

İZMİR’DE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak özellikle merkez ilçelerde etkili oldu. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Trafikte kalan sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı, bazı alt geçitlerde geçici kapanmalar yaşandı.

Motosiklet sürücüleri kenara çekildi, bazı araçlar su sıçratmamak için neredeyse durma noktasına geldi. Şehir içi ulaşımda aksamalar bildirildi.

FOÇA’DA DERE TAŞTI, SAHİL ŞERİDİNİ SU BASTI

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde şiddetli yağış sonrası dere taşkınları ve su baskınları görüldü. Fevzi Çakmak Mahallesi çevresinde dere yataklarından taşan çamurlu su yerleşim alanlarına yayıldı.

Sahil hattındaki bazı iş yerleri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Park halindeki araçların bir kısmı su içinde kaldı. Bölgede yağışın yer yer devam ettiği ve ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu tür yağışlarda en büyük sorun genelde aynı: bir saatlik yağmur, gün boyu temizlik ve masraf. Esnaf için de zor bir tablo oluşuyor.