Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporunda, yasa dışı bahis kapsamında haklarında istihbarat bulunan ve para transfer profilleri birbirine benzeyen kişilere ait banka hesaplarında çok yüksek tutarlarda para transferlerinin gerçekleştiği kaydedildi. İncelemeye alınan hesaplarda, yaklaşık 380 milyon TL’lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor.