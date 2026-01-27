Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay, özellikle ara sokaklardaki altyapı ve yol güvenliği sorunlarını bir kez daha ortaya koydu. Paket servisi yapan bir kurye, karanlıkta fark edilemeyen ve yağış nedeniyle su dolan derin bir çukura motosikletiyle girdi.

MOTOSİKLET SUYA GÖMÜLDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çukurun derinliği karanlık ve su birikmesi nedeniyle anlaşılamadı. Kuryenin motosikletinin ön kısmı tamamen suya gömülürken, sürücü son anda dengesini kaybetmeden durabildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Olayın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri, özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu sokaklarda benzer risklerin arttığını dile getirdi. Vatandaşlar, açık bırakılan ya da yeterince işaretlenmeyen çukurların ciddi kazalara davetiye çıkardığını belirttiler.

Yaşanan bu olay, özellikle yağışlı havalarda Alanya’daki ara sokaklarda geçici onarım, uyarı levhası ve aydınlatma eksikliklerinin ne denli risk oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.

