Baran E.'nin kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarpıp, su kanalının içine düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredekiler araçta sıkışanlar olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsü Baran E. vatandaşlar tarafından, araçta sıkışan 2 kadın yolcu ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisi ambulanslar ile yakındaki hastanelere gönderilirken, diğer bir yaralı için ambulans çağırıldı. Refüj üzerindeki çimlere yatırılan yaralı kadının ambulans gelene kadar yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar başında şemsiye açarak bekledi. Yaralı kadının başından ayrılmayan vatandaşlar, ambulansın kadını alıp hastaneye götürmesiyle olay yerinden ayrıldı.