Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hakan Taşıyan'ın tedavisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girdi. Erdoğan'ın, Taşıyan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

5 YIL ÖNCE HEM KARACİĞER HEM BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Hakan Taşıyan'a 2021'de hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılmıştı. Ünlü sanatçı 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.