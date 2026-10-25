Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Sarısu Plajı açıklarında düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) kapsamında 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yönettiği faaliyetlerde 18 gemi, 11 hava aracı ve 1300 personel görev aldı. Milli ve NATO standartlarıyla uyumlu insansız sistemlerin deniz harekâtındaki kabiliyetleri farklı senaryolarla denendi.

Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da takip etti. Savunma sanayisinden 17 firmanın geliştirdiği 41 sistemin yer aldığı faaliyetlerde insansız hava, kara, su üstü ve su altı araçlarının birlikte kullanımı değerlendirildi.

ANTALYA AÇIKLARINDA GERÇEKÇİ HAREKÂT SENARYOLARI

Tatbikat kapsamında denizden ve havadan keşif, gözetleme, mayın tespiti ve imhası ile amfibi harekât senaryoları uygulandı. Sahil hattındaki tehditlerin belirlenmesi, hedef bölgelerin keşfedilmesi ve insansız platformların askeri operasyonlarda kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Faaliyetlerde TB3 ve AKSUNGUR insansız hava araçlarından sonoboy bırakılması, ANKA-S platformundan ŞİMŞEK-K kamikaze dron atışı ve TUNGA-X radar entegreli avcı dron hücumu gibi uygulamalar yer aldı. Patlayıcı taşıyan PİRANA insansız deniz aracının kullanıldığı saldırı senaryosu da tatbikatın öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

TCG BEYKOZ'DA İNSANSIZ TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMA

Seçkin Gözlemci Günü kapsamında TCG BEYKOZ gemisinde TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kullanılarak FPV dron ve kamikaze insansız deniz aracına yönelik imha faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca denize düşen personelin kurtarılmasına ilişkin eğitim uygulandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının açıklamalarına göre tatbikatta yalnızca insansız araçların bireysel performansları değil, insanlı savaş gemileriyle koordineli çalışabilme yetenekleri de değerlendirildi. Bu çalışmaların özellikle mayın tehdidi, keşif, gözetleme ve deniz güvenliği görevlerinde personelin karşılaştığı riskleri azaltması hedefleniyor.

17 SAVUNMA SANAYİSİ FİRMASI 41 SİSTEMLE KATILDI

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre TURNAs-2026 kapsamında 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı ve 9 insansız deniz aracı da görev aldı. Tatbikata fırkateyn, korvet, denizaltı, hücumbot, mayın avlama gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve Sahil Güvenlik botları gibi farklı deniz unsurları katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın ardından yaptığı değerlendirmede insansız hava, kara, su üstü ve su altı sistemlerinin aynı harekât senaryosunda kullanılmasının önemine öne çıktı. Tatlıoğlu, Türkiye'nin insansız deniz araçları ve su altı sistemleri konusundaki çalışmalarını geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

TATBİKAT 27 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığının 21 Ekim 2026 tarihli resmî duyurusuna göre TURNAs-2026 Tatbikatı, 19-27 Ekim tarihleri arasında Antalya Körfezi'nde gerçekleştiriliyor. Bakanlık, faaliyetlerin temel amacını yerli savunma sanayisinin geliştirdiği yeni platformları değerlendirmek, envanterdeki insansız sistemlerin kullanım yöntemlerini belirlemek ve insanlı platformlarla ortak harekât kabiliyetini artırmak olarak açıkladı.

Bu kapsamda 25 Ekim'de düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün tamamlanması, tatbikatın bütünüyle sona erdiği anlamına gelmiyor. Resmî takvime göre deniz faaliyetlerinin 27 Ekim'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE DENİZ TRAFİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Tatbikatın Antalya'daki deniz ulaşımına etkilerine ilişkin de resmî düzenleme yapıldı. Antalya Bölge Liman Başkanlığının 13 Ekim 2026 tarihli yazısında, faaliyetler süresince seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla deniz araçlarının uyması gereken kurallar duyuruldu.

Resmî yazıya göre tatbikat bölgesindeki 1 ve 3 numaralı demir sahalarında gemi bulunmaması, demirleme işlemlerinin 2 numaralı sahada yapılması istendi. Ayrıca 19-27 Ekim tarihleri arasında saat 09.00-17.00 aralığında şamandıra tesislerinde gemi bulundurulmaması gerektiği bildirildi.

Liman ve kıyı tesislerini kullanan gemilerle yat ve teknelerin, askerî unsurların faaliyetlerini engellemeyecek şekilde hareket etmesi ve Antalya Bölge Liman Başkanlığının talimatlarına uyması gerekiyor. Antalya Körfezi'nde seyir yapacak denizcilerin güncel liman duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

YERLİ SİSTEMLERİN DENİZ KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSI ÖLÇÜLÜYOR

TURNAs-2026, savunma sanayisi tarafından geliştirilen sistemlerin yalnızca teknik özelliklerini değil, gerçek deniz koşullarındaki kullanım kabiliyetlerini değerlendirmesi bakımından önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, tatbikattan elde edilen deneyimlerin insansız platformların taktik ve teknik kullanım yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Antalya Körfezi'ndeki tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, insansız deniz araçlarının geçişiyle tamamlandı. Faaliyetlere ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığının 21 ve 22 Ekim tarihli açıklamaları, Antalya Bölge Liman Başkanlığının 13 Ekim tarihli duyurusu ve Anadolu Ajansının 25 Ekim 2026 tarihli haberine dayanıyor.