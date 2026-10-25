Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (TURKSAI) tarafından Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sempozyumu'na katılan İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, zirveye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Antalya EXPO Merkezi'nde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferans, dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, iklim uzmanlarını ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek.

COP31 HAZIRLIKLARINDA SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Antalya'daki sempozyum kapsamında COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasar, organizasyon hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Zirvenin başlamasına kısa süre kala konferans alanı, ulaşım, güvenlik ve teknik altyapıya yönelik çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 22 Ekim'de Antalya'daki konferans alanında yaptığı incelemelerin ardından hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Kurum, konferans alanının yanı sıra ulaşım güzergâhları, güvenlik noktaları ve sağlık birimlerinin değerlendirildiğini bildirdi.

DÜNYA LİDERLERİ 11-12 KASIM'DA ANTALYA'DA BULUŞACAK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yayımlanan resmî takvime göre COP31, 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Konferans kapsamındaki Dünya Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum'un 22 Ekim'deki açıklamasına göre 85 ülke lideri zirveye katılımını bildirdi. Ayrıca yaklaşık 300 bakanın Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Katılım bildirimleri organizasyon tarihine kadar güncellenebilecek.

COP31'de Türkiye konferans başkanlığını üstlenirken Avustralya, resmî iklim müzakerelerine başkanlık edecek. Türkiye adına COP31 Başkanlığı görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütecek.

ANTALYA EXPO MERKEZİ'NDE HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILDI?

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre organizasyon için ayrılan 1 milyon 100 bin metrekarelik alan, mavi ve yeşil bölgeler olarak planlandı. Konferans kapsamında 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onaylandı.

Mavi bölgede iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve altı özel etkinlik alanının hazır hale getirildiği açıklandı. Ayrıca ulusal ve uluslararası basın mensuplarının çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla 4 bin kişilik kapasiteye sahip bir medya merkezi oluşturuldu.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün daha önce yayımladığı açıklamaya göre hazırlık sürecinde güvenlik, konaklama, ulaşım ve sağlık hizmetleri için kurumlar arası koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Bu çalışmaların amacı, uluslararası katılımın oluşturabileceği lojistik ihtiyaçların önceden planlanması ve olası aksaklıkların azaltılması olarak belirtildi.

COP31 TOPLANTILARINA VATANDAŞLAR KATILABİLECEK Mİ?

Birleşmiş Milletlerin resmî bilgilendirmesine göre konferans alanında farklı erişim kurallarına sahip iki ana bölge bulunacak. Mavi Bölge olarak adlandırılan alanda ülkeler arasındaki resmî müzakereler ve toplantılar gerçekleştirilecek. Bu bölgeye yalnızca akreditasyonu bulunan katılımcılar giriş yapabilecek.

Yeşil Bölge ise ev sahibi Türkiye tarafından yönetilecek. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uygulamaların, teknolojilerin ve projelerin tanıtılacağı bu bölüm kamuoyunun ziyaretine açık olacak. Ziyaret koşulları ve program bilgileri için COP31 Türkiye'nin resmî internet sitesi olan cop31.tr ile Birleşmiş Milletlerin unfccc.int/cop31 adresindeki duyurular takip edilebilecek.

ANTALYA'DAKİ ZİRVEDE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

COP31, 1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı olacak. Toplantılarda küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçları ele alınacak.

Konferans aynı zamanda Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik uluslararası görüşmelere ev sahipliği yapacak. Türkiye, COP31 döneminde ülkelerin iklim taahhütlerini somut uygulamalara dönüştürmesini öncelikli hedeflerden biri olarak belirliyor.

ANTALYA TURİZMİ VE KENT EKONOMİSİNE ETKİSİ BEKLENİYOR

COP31'in Antalya'daki konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor. Bakan Kurum, 22 Ekim'deki açıklamasında organizasyonun kentte yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik meydana getireceğini öngördüklerini bildirdi. Bu tutar gerçekleşmiş bir gelir değil, organizasyona ilişkin ekonomik beklenti niteliği taşıyor.

Alanya dahil Antalya'nın turizm merkezleri açısından da zirve, uluslararası tanıtım ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının gündeme gelmesi bakımından önem taşıyor. Bununla birlikte COP31 katılımcılarının Alanya'daki tesislerde konaklayacağına veya ilçeye yönelik özel bir ulaşım programı uygulanacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Konferans süresince Antalya'da uygulanabilecek ulaşım ve güvenlik düzenlemelerinin ilgili kurumların resmî duyurularından takip edilmesi gerekiyor. COP31, 20 Kasım'da tamamlanacak müzakerelerin ardından açıklanacak sonuçlarla sona erecek.