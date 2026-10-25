Nevşehir'de 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sınava yetişmeye çalışan adayların da bulunduğu otomobilin karıştığı kazada toplam 5 araç birbirine girdi. Olayda 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA SINAV ÖNCESİ SAAT 09.30'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 09.30 sıralarında Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobil ile 3 hafif ticari araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada, 50 AAJ 084 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

KPSS'YE YETİŞMEYE ÇALIŞAN 2 ADAY YARALANDI

Kazaya karışan 50 AAJ 084 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A. ve S.U. yaralandı.

Yolculardan B.A. ve S.U.'nun KPSS Ortaöğretim sınavına yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.

Sınav öncesinde yaşanan kaza nedeniyle iki adayın da hastaneye kaldırılması gerekti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından sürücü H.A. ile yolcular B.A. ve S.U., ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SINAVA GİRİP GİREMEDİKLERİ BİLİNMİYOR

KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlarken adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olarak belirlenmişti.

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan iki adayın sınava katılıp katılamadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Nevşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürerken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.