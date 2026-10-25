İstanbul'da hafta sonunun ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, yeni haftanın ilk gününde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Ancak 27 Ekim Salı gününden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların hafta ortasında da devam etmesi beklenirken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporuna göre, 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Pazartesi günü kent genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının en düşük 14, en yüksek 21 derece seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor.

27 Ekim Salı günü ise hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak.

AKOM, salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

SALI GÜNÜ METREKAREYE 20 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre, 27 Ekim Salı günü İstanbul'da metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor.

Kuvvetli sağanakla birlikte günlük yaşamda ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle yağışın etkili olduğu saatlerde trafikte görüş mesafesinin azalması ve yollarda su birikintileri oluşması ihtimaline karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Salı günü hava sıcaklıklarının ise en düşük 13, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul'da yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü 21 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların salı günü 16 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Böylece gündüz sıcaklıklarında yaklaşık 5 derecelik düşüş yaşanacak.

Kuzey yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgârın da serin havanın daha fazla hissedilmesine neden olabileceği belirtiliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SAĞANAK DEVAM EDECEK

AKOM'un tahminlerine göre, 28 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Çarşamba günü sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 15 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın devam etmesiyle birlikte kentte sonbahar koşullarının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yağış ihtimali bulunuyor.

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre, 29 Ekim Perşembe günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının en düşük 13, en yüksek 18 derece seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmaları öneriliyor.

İSTANBUL'DA 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM'un paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki 6 gün boyunca beklenen hava koşulları şöyle:

Tarih Hava durumu Sıcaklık 26 Ekim Pazartesi Parçalı ve çok bulutlu 14–21°C 27 Ekim Salı Kuvvetli sağanak yağışlı 13–16°C 28 Ekim Çarşamba Sağanak yağışlı 13–15°C 29 Ekim Perşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13–18°C 30 Ekim Cuma Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağış ihtimali 14–17°C 31 Ekim Cumartesi Parçalı ve çok bulutlu 14–18°C

AKOM'DAN YAĞIŞA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

İstanbul'da salı günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulaşım planlarının hava koşullarına göre yapılması öneriliyor.

Yağışlı havanın hafta ortasında da etkisini sürdürmesi beklenirken, cuma gününden itibaren yağış ihtimalinin azalacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak 13 ila 21 derece arasında değişecek.