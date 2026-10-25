Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Konya'da oynanacak mücadelede iki takım da ligdeki puan mücadelesinde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ne zaman başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve hakem kadrosuna ilişkin bilgileri merak ediyor.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Konyaspor, kendi sahasında oynayacağı mücadelede üç puan elde etmeyi hedeflerken Gençlerbirliği ise deplasmandan olumlu bir sonuçla ayrılmak istiyor.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, Süper Lig'de haftanın önemli maçları arasında yer alıyor.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına ilişkin bilgi, paylaşılan maç duyurusunda yer almıyor.

Karşılaşmanın yayın kanalını öğrenmek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un güncel yayın akışını kontrol edebilir.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaya Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Konyaspor, taraftarının önünde sahaya çıkarken Gençlerbirliği ise deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Ev sahibi ekip, saha avantajını kullanarak istediği sonucu elde etmeye çalışacak.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak olan Çakır, saat 16.00'da başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Karşılaşmanın yardımcı hakemlerine ilişkin bilgiler ise paylaşılan duyuruda belirtilmedi.

KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR TAKİBİ

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede yaşanacak gelişmeler, canlı skor platformları ve spor haberleri üzerinden takip edilebilecek.

Maçın başlamasıyla birlikte atılan goller, önemli pozisyonlar ve karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından yakından izlenecek.