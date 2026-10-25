Avukat Mustafa Alper Oral, Antalya'nın ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, turizmden tarıma uzanan sektörlerde yaşanan sorunların ortak politikalarla ele alınması gerektiğini belirtti. Antalya Hürses'te 25 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan köşe yazısında Oral, COP31 İklim Zirvesi'nin sağlayabileceği fırsatlara, EXPO alanının yeniden değerlendirilmesine ve iş dünyasının finansmana erişimde karşılaştığı güçlüklere öne çıktı.

Antalya'nın yalnızca turizm gelirlerine dayalı bir büyüme anlayışıyla yetinmemesi gerektiğini savunan Oral, kentin üretim kapasitesinin, bilimsel altyapısının ve uluslararası bağlantılarının birlikte geliştirilmesini önerdi. Bu süreçte kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve özel sektör arasında koordinasyon kurulmasının önemini vurguladı.

COP31 İÇİN ULUSLARARASI FİNANSMAN FIRSATINA ÖNE ÇIKTI

Oral'ın değerlendirmesinde öne çıkan konulardan biri, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı oldu. Zirvenin yalnızca turizm ve organizasyon gelirleri açısından değil, çevre yatırımlarının finansmanı bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası iklim finansmanından yararlanabilmek için uygulanabilir projeler hazırlanmasını isteyen Oral, kaynakların uzun vadeli çevresel ve ekonomik fayda sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesini önerdi.

İklim finansmanında önemli bir ayrıntı ise uluslararası kaynakların kentlere kendiliğinden aktarılmaması. Finansmana erişim, ilgili fonun koşullarına, başvuru sahibinin uygunluğuna ve projenin teknik yeterliliğine bağlı bulunuyor. Bu nedenle COP31'in Antalya'da düzenlenmesi tek başına yeni bir finansman desteğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

ORMAN YANGINLARI VE SELLER İÇİN BİLİMSEL PLANLAMA VURGUSU

Antalya'nın karşı karşıya bulunduğu çevresel riskleri de değerlendiren Oral, orman yangınları, sel olayları ve aşırı sıcaklıkların kent planlamasında daha fazla dikkate alınmasını istedi. İklim değişikliğine yönelik farkındalığın uygulamaya dönük çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda Antalya Valisi Hulusi Şahin'in kurumlar arasındaki koordinasyondaki rolüne olumlu değerlendirmelerde bulunan Oral, kamu yönetimi ile yerel paydaşların birlikte çalışmasının önemine işaret etti.

EXPO 2016 ALANI İÇİN YENİ KULLANIM ÖNERİSİ

Yazıda gündeme getirilen bir diğer konu, Aksu ilçesinde bulunan EXPO 2016 Antalya alanının geleceği oldu. Oral, alanın ekonomik potansiyelinden daha fazla yararlanılması gerektiğini savunarak fuar, kongre ve uluslararası etkinliklerin burada düzenlenmesini önerdi.

EXPO 2016 Antalya, uluslararası botanik sergisi kapsamında oluşturulmuş bir organizasyon alanı olarak kentin önemli yatırımları arasında yer alıyor. Oral'ın önerisi, mevcut altyapının yeni etkinliklerle değerlendirilerek turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyor. Ancak yazıda bu yönde kesinleşmiş yeni bir yatırım veya uygulama takvimi açıklanmadı.

İŞLETMELERİN FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU GÜNDEMDE

Antalya ekonomisindeki güçlükleri sektörler üzerinden ele alan Oral, konkordato süreçleri ve krediye erişimde yaşanan sıkıntıların ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini savundu. Özellikle işletmelerin finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İnşaat sektöründeki sorunlara da değinen Oral, kentsel dönüşüm ihtiyacı ile ulaşım altyapısındaki baskının birlikte değerlendirilmesini istedi. Kentin büyümesine paralel olarak altyapı yatırımlarının planlanmasının önemini vurguladı.

Tarımda ise üretim maliyetlerinin yükselmesine öne çıkan Oral, sera üreticilerinin ve çiftçilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesini gündeme taşıdı. Kent merkezindeki işletmelerin yanı sıra hal esnafı ve otomotiv ticaretiyle uğraşan esnafın da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

ATSO'NUN YENİ YÖNETİMİNE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yeni yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oral, başkanlığa seçilen Berkay Bahar ile yönetim kurulunu ve Meclis Başkanı Boğaçhan Göksu'yu tebrik etti.

Önceki dönem ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Oral, meslek kuruluşlarının kent ekonomisinin sorunlarında ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Turizm, tarım, sanayi, inşaat ve gastronomi sektörlerinin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Oral, ekonomik sorunların çözümünde yerel yönetimlerle merkezi idarenin ve iş dünyasının birlikte çalışmasını önerdi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ DÜNYASINA ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Oral, Antalya'nın ekonomik gelişiminde üniversite-sanayi iş birliğinin de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. YÖRSİAD'ın ekim ayındaki olağan toplantısında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefini gündeme getirdiğini aktardı.

Özkan'ın iş dünyasından bu hedefe destek istediğini belirten Oral, bilimsel araştırmaların üretim ve ekonomik faaliyetlerle ilişkilendirilmesinin Antalya'nın gelişimine katkı sağlayacağını savundu.

Araştırma üniversitesi hedefi, bilimsel yayınların yanı sıra araştırma kapasitesi, proje üretimi ve akademik iş birlikleri açısından da önem taşıyor. Üniversiteler ile işletmeler arasında geliştirilecek ortak projeler, özellikle tarımsal teknoloji, sürdürülebilir turizm ve çevre yönetimi gibi Antalya ekonomisiyle doğrudan ilişkili alanlarda değerlendirilebilir.

ALANYA İÇİN DE ÖNEM TAŞIYAN SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI

Oral'ın Antalya genelinde gündeme getirdiği turizm, tarım, finansman ve ulaşım başlıkları, Alanya ekonomisinin de temel faaliyet alanlarıyla örtüşüyor. İlçedeki konaklama işletmeleri, tarımsal üreticiler ve ticaretle uğraşan işletmeler açısından maliyetlerin yönetilmesi ve sürdürülebilir yatırımların geliştirilmesi önem taşıyor.

Özellikle turizm işletmelerinin enerji ve su tüketiminin azaltılması, tarımda kaynak verimliliğinin artırılması ve işletmelerin çevresel dönüşüme hazırlanması, COP31 süreciyle bağlantılı olarak Alanya'da da değerlendirilebilecek çalışma alanları arasında bulunuyor. Bununla birlikte bu başlıklarda somut bir yatırım programının oluşturulduğuna ilişkin Oral'ın yazısında herhangi bir açıklama yer almıyor.

Oral'ın değerlendirmesi, Antalya'nın ekonomik sorunlarının çözümünde tek bir sektörün değil, kamu kurumlarından üniversitelere ve meslek kuruluşlarına kadar farklı paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiği görüşü etrafında şekilleniyor. Yazıda dile getirilen önerilerin uygulamaya dönüşmesi ise ilgili kurumların alacağı kararlar ve hazırlanacak projelere bağlı olacak.