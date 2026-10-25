Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Yunus Koç'un rehberliğinde Muğla'nın Marmaris ilçesine eğitim ve kültür gezisi düzenledi. Program kapsamında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya gelen öğrenciler, ilçenin önemli tarihi yapılarından Marmaris Kalesi'ni ziyaret etti.

Gezi sırasında öğrencilere eşlik eden Kaymakam Kaya, Marmaris'in geçmişi, kültürel varlıkları ve turizm açısından taşıdığı önem hakkında bilgiler paylaştı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri tarihi yapıyı yakından tanıma fırsatı buldu.

GAZİPAŞA'DAKİ TANIŞIKLIK MARMARİS'TE BULUŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmanın geçmişinde Gazipaşa'ya uzanan bir tanışıklık bulunuyor. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile geziyi düzenleyen öğretmen Yunus Koç'un, Gazipaşa'daki görev döneminden birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

Bu bağlantı sayesinde öğrenciler, Marmaris gezileri sırasında ilçenin kaymakamıyla da görüşme imkânı elde etti. Kaya, öğrencilerin geziye ilişkin düşüncelerini dinleyerek kendileriyle sohbet etti.

ZİYARET EDİLEN KALE 1991'DEN BERİ MÜZE OLARAK HİZMET VERİYOR

Alanyalı öğrencilerin ziyaret ettiği Marmaris Kalesi, yalnızca tarihi bir savunma yapısı değil, aynı zamanda farklı uygarlıklara ait arkeolojik eserlerin sergilendiği bir müze niteliği taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Marmaris Müzesi'nin resmî bilgilerine göre kale, 1991 yılında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından müze olarak hizmet vermeye başladı. Yapının geçmişi ise antik dönemlere kadar uzanıyor.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde, kalenin Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılındaki Rodos Seferi sırasında yaptırıldığı ve askeri üs olarak kullanıldığı aktarılıyor. Kale alanında daha eski dönemlere ait yapı kalıntıları da bulunuyor.

MARMARİS KALESİ'NDE HANGİ TARİHİ ESERLER BULUNUYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı müze tanıtımına göre Marmaris Kalesi'ndeki sergi alanlarında Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir tarihsel sürece ait eserler yer alıyor.

Müze koleksiyonunda Knidos Antik Kenti, Burgaz ve Emecik Apollon Kutsal Alanı kazılarıyla bağlantılı arkeolojik buluntular da bulunuyor. Müzenin bahçesinde ise sütun başlıkları, mezar taşları ve deniz altından çıkarılan amforalar gibi tarihi eserler sergileniyor.

Bu özellikleriyle Marmaris Kalesi, öğrencilerin farklı tarihsel dönemleri aynı mekânda karşılaştırabilmesine olanak sağlayan kültürel alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

ALANYA'DAN MARMARİS'E KÜLTÜREL EĞİTİM

Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Marmaris ziyareti, okul dışındaki tarihi mekânların eğitim amacıyla değerlendirilmesine örnek oluşturdu. Öğrenciler, gezide Marmaris'in tarihi ve turistik özellikleri hakkında bilgi edinirken yerel yönetim temsilcisiyle de görüşme fırsatı yakaladı.

Marmaris Kalesi ve müzesi hakkında ziyaret bilgileri, Kültür ve Turizm Bakanlığının muze.gov.tr adresindeki resmî sayfasından öğrenilebiliyor. Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre müzede MüzeKart geçerli ve ziyaret alanı haftanın her günü açık.