2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücret konusunda farklı artış oranları değerlendirilirken 37 bin 500 TL seviyesine ulaşan senaryo öne çıkıyor. Ancak 25 Ekim 2026 itibarıyla 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için açıklanmış kesin bir tutar bulunmuyor.

Bağımsız Kocaeli Gazetesi'nin gündeme taşıdığı üç farklı zam senaryosu, mevcut asgari ücret üzerinden yapılabilecek artışların çalışanların aylık gelirine nasıl yansıyacağını yeniden tartışmaya açtı. Hesaplamalar, resmi bir zam kararı değil, olası artış oranlarının matematiksel karşılığını gösteriyor.

2027 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASINDA MEVCUT RAKAM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 2026 yılında uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde açıklandı.

Bakanlığın Eylül 2026 tarihli çalışma hayatı istatistikleri de mevcut net ve brüt ücretleri doğruluyor. Dolayısıyla 2027 yılına ilişkin zam hesaplamalarında esas alınan güncel net tutar 28 bin 75 lira 50 kuruş.

2027 ASGARİ ÜCRETİNDE ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Mevcut net asgari ücret üzerinden yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 oranlarında artış yapılması halinde ortaya çıkabilecek tutarlar hesaplandı. Bu oranlar resmi teklif veya karar niteliği taşımıyor; olası zamların etkisini karşılaştırmak amacıyla kullanılıyor.

Birinci senaryo: Net asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda aylık ücret yaklaşık 35 bin 94 TL'ye yükseliyor. Mevcut ücrete göre aylık artış yaklaşık 7 bin 19 TL oluyor.

İkinci senaryo: Yüzde 30 zam uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 498 TL'ye ulaşıyor. Bu hesaplamada çalışanların aylık gelirindeki artış yaklaşık 8 bin 423 TL olarak gerçekleşiyor.

Üçüncü senaryo: Yüzde 35 artış yapılması durumunda net asgari ücret yaklaşık 37 bin 902 TL'ye çıkıyor. Böylece mevcut ücrete kıyasla aylık yaklaşık 9 bin 826 TL artış ortaya çıkıyor.

Bu üç hesaplama, farklı zam oranlarının net ücret üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Gerçekleşecek artışın hangi seviyede olacağı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karara bağlı.

37 BİN 500 TL ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE KAÇ ZAM GEREKİYOR?

Gündeme gelen 37 bin 500 TL seviyesine ulaşılması için mevcut net asgari ücretin yaklaşık yüzde 33,57 artırılması gerekiyor. Bu durumda çalışanların aylık net gelirinde 9 bin 424 lira 50 kuruşluk artış meydana geliyor.

37 bin 500 TL'lik net ücretin yıllık toplamı 450 bin TL'ye karşılık geliyor. Mevcut net asgari ücretin 12 aylık toplamı ise 336 bin 906 TL. İki tutar arasındaki yıllık fark 113 bin 94 TL olarak hesaplanıyor.

Bu karşılaştırma yalnızca 12 aylık net ücret üzerinden yapılıyor. Fazla mesai, prim, ikramiye ve diğer ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Türkiye'de asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonun değerlendirmelerinde çalışanların geçim koşulları, ekonomik göstergeler ve tarafların görüşleri önem taşıyor.

2026 yılına ilişkin kararın geçmişi de yeni dönem için yol gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon, 12 Aralık 2025'te başladığı çalışmaları 23 Aralık 2025'te tamamladı. Belirlenen ücret 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi.

26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan komisyon kararında, 2026 yılı için günlük brüt asgari ücret 1.101 TL olarak tespit edildi. Kararda ulusal düzeyde tek asgari ücret uygulanması benimsendi.

2027 yılına ilişkin kesin tutar da ilgili komisyonun kararının ardından netleşecek. Bu nedenle sosyal medyada veya haberlerde yer alan tahmini rakamların açıklanmış asgari ücret olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruştu. Bu tutar 2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Böylece net asgari ücrette yaklaşık yüzde 27 oranında artış gerçekleşti. Brüt ücret ise 26 bin 5 lira 50 kuruştan 33 bin 30 TL'ye çıktı.

Önceki yılın zam oranı, 2027 için yapılacak artışın aynı seviyede olacağı anlamına gelmiyor. Yeni dönemde uygulanacak oran, komisyonun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

ALANYA'DAKİ ÇALIŞANLARI VE İŞLETMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

2027 asgari ücret kararı, Alanya'da turizm, konaklama, yeme içme, perakende ve hizmet sektörlerinde çalışanları da doğrudan ilgilendiriyor. Yeni ücret, asgari ücretle çalışanların aylık gelirini belirlerken işletmeler açısından personel maliyetlerinin hesaplanmasında da temel göstergelerden biri olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı hesaplamalarına göre asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti, uygulanan prim indirimine bağlı olarak imalat sektöründe 39 bin 223 lira 13 kuruş, diğer sektörlerde ise 40 bin 214 lira 3 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar, net ücret artışının işletmelerin toplam personel maliyetine birebir aynı tutarda yansımadığını gösteriyor. İşverenin sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve yararlanabildiği teşvikler toplam maliyetin belirlenmesinde etkili oluyor.

Dolayısıyla Alanya'daki işletmeler açısından 2027 asgari ücretinin net tutarı kadar brüt ücret ve işveren prim oranları da önem taşıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

2027 yılı için uygulanacak asgari ücretin kesinleşmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına ve resmi kararın açıklanmasına bağlı. Önceki yıllarda yeni yıl ücretleri genellikle aralık ayında belirlenirken 2027 dönemi için kesin karar tarihi ayrıca duyurulacak.

Çalışanlar, asgari ücretle ilgili resmi açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesi ve Resmi Gazete üzerinden takip edebilecek.

Mevcut verilerle yapılan hesaplamalar 37 bin 500 TL seviyesinin yaklaşık yüzde 33,57'lik artış gerektirdiğini gösteriyor. Ancak bu tutar dahil hiçbir zam senaryosu, resmi karar açıklanmadan kesinleşmiş kabul edilmiyor.