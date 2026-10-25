Alanya'da Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 27 Ekim 2026 Salı günü "Büyük Sessiz Çığlık Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da eski belediye binasının arkasında başlayacak etkinlikte katılımcılar, Atatürk Caddesi ve Kızılkule güzergâhını takip ederek rıhtımdaki Şelale önüne ulaşacak. Organizasyonun en belirgin özelliği, yürüyüş boyunca slogan atılmayacak ve müzik yayını yapılmayacak olması.

ALANYA'DA FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ NEREDEN BAŞLAYACAK?

Organizasyon kapsamında açıklanan güzergâha göre katılımcılar, 27 Ekim Salı günü saat 10.30'da eski belediye binasının arkasında bir araya gelecek. Buradan hareket edecek kortej Atatürk Caddesi boyunca ilerleyecek, Alanya'nın simge yapılarından Kızılkule'nin önünden geçerek rıhtım bölgesindeki Şelale önünde yürüyüşünü tamamlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların belirtilen saatte başlangıç noktasında bulunmaları gerekiyor. Yürüyüş güzergâhı kent merkezindeki Atatürk Caddesi ile tarihi liman çevresini kapsıyor. Bu nedenle söz konusu bölgelerde ulaşım sağlayacak sürücülerin etkinlik saatini dikkate almaları önem taşıyor. Ancak yürüyüş nedeniyle uygulanacak herhangi bir trafik kısıtlamasına ilişkin doğrulanmış resmî duyuru bulunmuyor.

11 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN DESTEK

Etkinlik, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Alanya Müftülüğü ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinasyonunda; Alanya Belediyesi ile 11 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenecek. Organizasyonun hazırlık sürecinde kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri arasında görev paylaşımı ve katılım planlaması yapıldı.

Alanya Filistin Dayanışma Platformu (ALFİDAP) iş birliğiyle yürütülen hazırlıklar kapsamında 18 Ekim'de yayımlanan bilgilere göre, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz başkanlığında bir alt komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yusuf Yılmaz, organizasyonun hazırlanmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ DE DAVETLİ

Yürüyüşün katılımcıları arasında öğrencilerin de bulunması planlanıyor. Organizasyon kapsamında okullardan en az 20 öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve okul yöneticilerinin etkinlikte yer alması hedefleniyor. Alanya'da eğitim gören Filistinli öğrenciler ile aileleri de yürüyüşe davet edilen gruplar arasında bulunuyor.

Katılım çağrısı yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı tutulmadı. Siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sendikalar, mahalle muhtarları, hemşehri dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da programa katılması istendi. Organizatörler, farklı kesimlerin ortak bir insani duyarlılık etrafında buluşmasını amaçlıyor.

YÜRÜYÜŞTE SLOGAN VE SİYASİ PARTİ BAYRAĞI OLMAYACAK

Organizasyon yetkililerinin açıklamalarına göre yürüyüşte sessizlik esas alınacak. Katılımcıların slogan atmaması ve etkinlik boyunca müzik yayını yapılmaması planlanıyor. 24 Ekim'de yayımlanan organizasyon açıklamasında ayrıca siyasi parti bayraklarının taşınmaması ve siyasi içerikli işaretlere yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Bu düzenlemeyle etkinliğin siyasi görüş farklılıklarından bağımsız olarak Filistin'de yaşanan insani sorunlara odaklanması hedefleniyor. Organizatörler, yürüyüşün herhangi bir siyasi söylem yerine ortak dayanışma mesajıyla gerçekleştirilmesini istiyor.

HAZIRLIK TOPLANTISINDA SAAT 10.00 AÇIKLANMIŞTI

Etkinliğin hazırlık sürecinde yapılan duyurular ile son katılım çağrıları arasında başlangıç saati bakımından farklılık bulunuyor. Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısına ilişkin 18 Ekim tarihli haberlerde yürüyüşün saat 10.00'da yapılacağı belirtilmişti.

Ancak 21-25 Ekim tarihleri arasında yayımlanan sonraki organizasyon duyurularında buluşma saati 10.30 olarak açıklandı. Bu nedenle katılım planı yapan vatandaşların son duyurularda belirtilen 10.30 saatini esas alması ve etkinlik öncesinde organizatörlerin güncel açıklamalarını kontrol etmesi gerekiyor.

ALANYA HALKINA 27 EKİM İÇİN KATILIM ÇAĞRISI

Organizasyonun amacı, Filistin'deki insani duruma ilişkin farkındalığı artırmak ve Alanya'dan dayanışma mesajı vermek olarak açıklandı. Etkinliğin yerel ve ulusal basında yer bulmasıyla bu mesajın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Yürüyüş, 27 Ekim Salı günü saat 10.30'da eski belediye binasının arkasında başlayacak. Programın rıhtımdaki Şelale önünde tamamlanması planlanırken organizasyon yetkilileri, etkinliğe katılmak isteyen bütün Alanya sakinlerine çağrıda bulundu.