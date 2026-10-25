Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimler öncesinde siyasi gündem hareketlendi. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği seçim, sonuçlara yönelik itirazlar nedeniyle tamamlanamadı.

Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen oylamada ilk kez kullanılan dijital sistem tartışmaların odağına yerleşirken, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten dikkat çeken bir istifa açıklaması geldi.

KKTC'DE ADAY BELİRLEME SEÇİMİNDE KRİZ ÇIKTI

Ulusal Birlik Partisi, 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması planlanan erken genel seçimler öncesinde milletvekili adaylarını ve aday sıralamasını belirlemek için sandık başına gitti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde ilk kez dijital oylama sistemi kullanıldı.

Ancak oy verme işleminin ardından açıklanan sonuçlar parti içerisinde tartışmalara yol açtı.

Sonuçlara yönelik toplam 17 ayrı itiraz yapılırken, seçim sürecinin tamamlanması mümkün olmadı.

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

Yaşanan gelişmelerin ardından UBP Gazimağusa Milletvekili ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı.

Dinçyürek, aday belirleme ve sıralama seçimlerinin sonuçlarına saygı duyduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı görevinden de ayrılacağını duyurdu.

Dinçyürek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç buçuk yıldır gurur ve başarıyla yürüttüğüm Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan'a sunacağım.”

Böylece Dinçyürek, istifasını Başbakan Ünal Üstel'e sunacağını kamuoyuyla paylaşmış oldu.

SEÇİM SONUÇLARINA 17 AYRI İTİRAZ YAPILDI

UBP'nin milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla düzenlediği oylamanın ardından açıklanan sonuçlara 17 farklı itiraz geldi.

İtirazlar nedeniyle salonda tartışmalar yaşanırken, seçim sonuçlarının kesinleştirilmesi süreci durdu.

Seçim Divanı Başkanı Hüseyin Paşa, dijital oylamaya ilişkin verilerin eş zamanlı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teslim edildiğini açıkladı.

Tartışmaların sürmesi üzerine Paşa, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SANDIKLAR POLİS GÖZETİMİNDE YENİDEN SAYILACAK

Gece boyunca devam eden görüşmelerin ardından tartışmalı seçimde oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Bu kapsamda sandıkların Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda polis gözetiminde açılması ve oyların yeniden sayılması planlanıyor.

Yeniden sayım işleminin ardından sonuçlara yönelik itirazlar değerlendirilecek.

UBP'nin milletvekili aday sıralamasının, bu işlemler tamamlandıktan sonra kesinleştirilmesi bekleniyor.

DİJİTAL OYLAMA SİSTEMİ İÇİN İNCELEME ÇAĞRISI

Seçimde kullanılan dijital sistem, diğer siyasi partilerin de gündemine geldi.

KKTC Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, UBP'nin ilk kez kullandığı dijital oylama sisteminin bağımsız incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Akpınar, sistemin hem teknik hem de hukuki açıdan değerlendirilmesini istedi.

Dijital oylamada kullanılan yazılımın güvenilirliği, oy kayıtlarının doğruluğu ve sandıkların muhafaza koşullarının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Akpınar, seçim sonuçlarına ilişkin soru işaretlerinin şeffaf biçimde giderilmesi çağrısında bulundu.

GÖZLER YENİDEN SAYIM SONUÇLARINA ÇEVRİLDİ

KKTC'de 6 Aralık erken genel seçimleri öncesinde yaşanan gelişmelerin ardından gözler UBP'deki yeniden sayım sürecine çevrildi.

İtirazların değerlendirilmesi ve oyların yeniden sayılmasıyla milletvekili aday sıralamasının netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in istifasını Başbakan Ünal Üstel'e sunacağını açıklaması, seçim sürecinde yaşanan tartışmaların siyasi yansımalarından biri oldu.

Dinçyürek'in istifasının resmî olarak sunulup sunulmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama bulunmuyor.