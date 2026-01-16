Kepez’de yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan ağabey hastanede hayatını kaybetti, yenge yoğun bakımda tedavi altına alındı.

OLAY KEPEZ’DE SİTE İÇİNDE YAŞANDI

Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşanan olay, mahallede büyük panik yarattı. Saat 15.00 sıralarında siteye motosikletle gelen E.U. (20), otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U. ile diğer ağabeyinin eşi Z.U.'ya silahla ateş etti.

ARAÇ İÇİNDE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre E.U., henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilde oturan iki kişiye art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Vedat U. ve Z.U. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan site sakinleri yardıma koşarken, şüpheli olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Bir anda oldu. Kimse tam olarak neye uğradığını anlayamadı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O sırada evde bulunan anne, silah seslerini duyup aşağı indiğinde çocuklarını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarıyla yere çöktü, uzun süre sakinleştirilemedi.

AĞABEY KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat U.'nun karın, boyun ve baş bölgesinden vurulduğu belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Vedat U. yaşamını yitirdi. Z.U.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan E.U., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araç ve çevresinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yarım kalan bir cümle gibi kaldı bazı sorular…