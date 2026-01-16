​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, uyuşturucu ile mücadele konusunda gelinen noktayı "yangın" olarak nitelendirdi. Sarıca, mevcut politikaların yetersiz olduğunu vurgulayarak 2026 yılının bir seferberlik yılı olması gerektiğini savundu.

​"KİŞİ BAŞINA 3 UYUŞTURUCU DÜŞÜYOR"

​Başkan Sarıca, 2023-2025 yılları arasındaki verileri paylaşarak durumun vahametini gözler önüne serdi. Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

​"Son iki yılda 218 ton uyuşturucu madde ve 248 milyon hap ele geçirilmiş. Bu rakamları Türkiye nüfusuna böldüğümüzde, her bir vatandaşımıza 3 uyuşturucu düşüyor demektir. 248 milyon hap demek, Türkiye’deki her mahallede 7 bin 596 hap yakalanması demektir. Bu tablo, her mahallede bir gencin birden fazla kez zehirlenmesi anlamına geliyor."

​"SANATÇI BASKINLARIYLA BU İŞ ÇÖZÜLMEZ"

​Alanya’da son dönemde yakalanan "A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu" vakasına da değinen Sarıca, mücadelenin vitrin operasyonlarıyla yapılamayacağını belirtti:

​"Kova ile su taşıyarak bu yangını söndüremeyiz. Son günlerde yapılan göstermelik gözaltılarla, sadece ünlü isimlere veya sanatçılara baskın yaparak uyuşturucu ile mücadele edilmez. Bu, sorunun temeline inmek değil, halkın gözünü boyamaktır."

​"MECLİS ÖNERGELERİMİZ REDDEDİLDİ"

​Saadet Partisi olarak konuyu defalarca Meclis gündemine taşıdıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Sarıca, "Grup olarak 79 soru önergesi verdik, hepsi cevapsız bırakıldı. 6 adet araştırma önergemiz AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Kanun tekliflerimiz sonuçsuz kaldı," dedi.

​BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAKANLIĞI

​Hüseyin Sarıca, partisinin çözüm önerilerini iki ana başlıkta topladı:

​Yeni bakanlık kurulsun ve bağımlılıkla mücadele tek bir merkezden, profesyonel bir bakanlık bünyesinde yönetilsin.

​2025 Aile Yılı ilan edilmişti, 2026 yılını ise topyekün "Uyuşturucusuz Bir Türkiye Yılı" ilan edelim çağrısında bulunan

​Sarıca, bağımlılık ağına düşen 15 milyon insanı kurtarmanın ve gençleri suça sürüklenmekten alıkoymanın siyaset üstü bir görev olduğunu belirterek açıklamasını noktaladı.

