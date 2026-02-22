Antalya Kaş İslamlar Mahallesi’nde villalara komşu toplam 3 bin 105 metrekarelik alan, 3 yıllığına kapalı teklif artırma usulüyle kiraya verilecek.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), Kaş’ta mülkiyetinde bulunan 9 ayrı taşınmaz için kiralama ihalesine çıkıyor. Kaş İslamlar Mahallesi Akbel mevkiinde yer alan ve villalara komşu konumdaki alanlar, kapalı teklif artırma usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

İHALE 6 MART’TA YAPILACAK

İhale, 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.30’da ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. İstekliler tek bir alan için ya da tüm alanlar için teklif sunabilecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 gün olarak belirlendi.

Kiralama süresi, yer tesliminden itibaren 3 yıl olacak. İhale, Kaş’ta kiralık arsa ihalesi 2026 ve ASAT kapalı teklif usulü taşınmaz kiralama başlıklarıyla yatırımcıların gündemine girdi.

TOPLAM 3 BİN 105 METREKARELİK ALAN

İhale, 104 Ada 285 parselde bulunan toplam 4 bin 836 metrekarelik arsanın 3 bin 105 metrekarelik bölümünü kapsıyor. Kiraya verilecek alanlar ve muhammen başlangıç bedelleri şöyle:

647,33 m² – 410.018,82 TL + KDV

564,79 m² – 357.737,99 TL + KDV

395,12 m² – 250.269,01 TL + KDV

365,88 m² – 231.748,39 TL + KDV

307,77 m² – 194.941,52 TL + KDV

284,62 m² – 180.278,31 TL + KDV

258,32 m² – 163.619,89 TL + KDV

224,99 m² – 142.508,67 TL + KDV

56,68 m² – 35.901,11 TL + KDV

YATIRIMCILAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN KONUM

Villalara komşu konumda bulunan taşınmazlar, özellikle turizm ve konut yoğunluğunun arttığı Kaş İslamlar Mahallesi kiralık ticari alan arayışında olan yatırımcılar açısından önem taşıyor. Bölgedeki arsa ve ticari alan fiyatlarının son yıllarda yükselmesi, ihaleye ilgiyi artırabilir.

ASAT yetkilileri, ihaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayarak ihale günü hazır bulunmaları gerektiğini bildirdi.