OYUN OYNARKEN KANALA DÜŞTÜ

Olay, 35020 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Berra Berhu, kardeşleri ve mahalleden arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek su tahliye kanalına düştü.

Çocuğun menfeze sürüklendiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EKİPLER VE AİLE SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun ailesi de zaman kaybetmeden kendi imkânlarıyla menfeze girerek Berra Berhu’yu kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ACI HABERLE BİTTİ

Ekipler, çocuğun bulunduğu noktaya ulaşabilmek için menfezde kırma ve açma çalışmaları yaptı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, endişeli bekleyiş ilerleyen saatlerde acı haberle son buldu.

Menfez içinde ulaşılan minik Berra’nın cansız bedeni, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası olay yerinden çıkarıldı. Yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Berra Berhu’nun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.