​Görevi başındayken tutuklanarak cezaevine gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj gönderdi. Seçim döneminde verdiği sözlerin arkasında durduğunu belirten Böcek, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

​"BELEDİYE BAŞKANLIĞI ROZETLE DEĞİL, SORUMLULUKLA YAPILIR"

​"Sevgili Antalyalılar" diyerek başlayan mesajında, seçim döneminde verdiği "Herkesin Başkanı olma" sözünün bir slogandan ziyade bir yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Başkan Böcek, şu ifadelere yer verdi:

​"Göreve geldiğimden bu yana hiçbir mahalleye, hiçbir vatandaşa, siyasi bir görüşe mesafe koymadım. Sandıkta farklı tercihler yapılmış olabilir ancak hizmet söz konusu olduğunda Antalya'mı asla ayrıştırmadım. Çünkü belediye başkanlığı parti rozetiyle değil, kamu sorumluluğuyla yapılır."

​"EMANET KUTSALDIR"

​32 yıllık siyasi geçmişine ve aldığı 6 mazbataya dikkat çeken Böcek, "Bizim Yörükler için emanet kutsaldır. Bu makam da kutsaldır. Ben o emanete gece gündüz çalışarak sahip çıktım" dedi.

​"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

​Bulunduğu durumun savunduğu değerleri değiştirmediğini belirten Muhittin Böcek, "Bugün burada bulunmam hayatım boyunca savunduğum değerleri değiştirmez. Benim için asıl olan bu şehrin evladı olarak alnım açık, başım dik olmasıdır. Hayatım boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir yanlışa adım atmadım" açıklamasında bulundu.

​Mesajını, "İlk günkü heyecanla, inançla ve daha güçlü bir şekilde Torosların rüzgarı, özgürlüğün ve adaletin sesi olarak esmeye devam edeceğim" sözleriyle bitiren Böcek, tüm Antalyalılara sevgi ve hasretlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi