ALANYA’DA düzenlenen programa, Şakir Öner Öztürk başta olmak üzere ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrenciler bayrak ve okul flamalarıyla etkinlik alanında yer alırken, öğretmenler de organizasyonun koordinasyonunu sağladı.

ÖĞRENCİLERDEN İSTİKLAL MARŞI PERFORMANSI

Etkinlikte Alanya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile müzik öğretmeni Devrim Şehitoğlu tarafından hazırlanan koro performansı büyük beğeni topladı. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ve Alanya Lisesi öğrencileri de törende yer aldı. Koro şefliğini Devrim Şehitoğlu’nun yaptığı öğrenciler, İstiklal Marşını birlikte seslendirerek izleyenlerden alkış aldı.



'İSTİKLAL MARŞI MİLLETİN BAĞIMSIZLIK AŞKININ EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Törende konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, milli marşın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet inancını en güçlü şekilde yansıttığını belirtti. Öztürk, “Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 105’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu marş, milletimizin bağımsızlığa olan aşkının en güzel örneğidir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir milli marştır” dedi.

'KIZILKULE TÜRKLERİN AKDENIZ’DEKİ VARLIĞININ SİMGESİ'

Konuşmasında Kızılkule’nin tarihi önemine de değinen Öztürk, yapının sadece bir askeri yapı olmadığını vurguladı. “Bugün hem İstiklal Marşımızın kabulünün 105’inci yılını hem de arkamızda bulunan Selçuklu mirası Kızılkule’nin 800’üncü yılını kutluyoruz. Bu eser, Türklerin Akdeniz’deki varlığının en önemli simgelerinden biridir” ifadelerini kullandı.



800. YIL ETKINLIKLERI YIL BOYUNCA SÜRECEK

Kaymakam Öztürk, Kızılkule’nin 800’üncü yılı kapsamında yıl boyunca çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti. Turnuvalar, kültürel etkinlikler, çalıştaylar ve sempozyumlarla Alanya’da kapsamlı bir etkinlik takvimi gerçekleştirileceğini söyledi.

'RABBİM BU ÜLKEYE BIR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN'

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Öztürk, “Kızılkulemizin nice yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını diliyorum. Rabbim bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi. (Şerife ÇOBAN)