Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kepez ilçesi Altınova bölgesinde bir iş yerinin yer aldığı yapının iskansız ve ruhsatsız olması sebebiyle, belediye ve diğer kamu kurumlarına şikayette bulunulacağı yönünde iş yeri sahiplerine şantaj yapıldığı şikayeti sonrası çalışma başlattı. 5 şüpheli, iş yeri sahibinden 2 milyon TL aldıkları esnada suçüstü yakalandı. 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrolle bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA