Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor.Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirecek. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 61 kuruş, motorine ise cumartesi günü 1 lira 60 kuruş zam yapılacak.

Antalya ve Alanya gibi turizm ve ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde zamlar esnaf ve vatandaşı zorlamaya devam ediyor.

Yeni zamla birlikte benzinin fiyatının Antalya ve Alanya’da ise fiyatların 55 lira bandını motorinin ise 55 lirayı aşması bekleniyor.