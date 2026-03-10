S.Z. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü S.Z. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü S.Z., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü S.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA