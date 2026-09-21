Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedildi. AFAD verilerine göre saat 04.02’de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından bölgede saha tarama çalışmaları başlatılırken ilk belirlemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

VALİLİK: 112’YE İHBAR ULAŞMADI

Adana Valiliği, deprem sonrasında yapılan ilk kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Valilikten yapılan bilgilendirmede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne deprem kaynaklı herhangi bir ihbar ulaşmadığı, AFAD ve ilgili ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğü belirtildi. AFAD da sarsıntının ardından Adana ve çevre illerde durumun takip edildiğini duyurdu.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Saimbeyli merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada, mevcut bilgiler doğrultusunda herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi. Çiftçi, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD VE KANDİLLİ ÖLÇÜMLERİ FARKLI

Depremin büyüklüğü konusunda iki kurumun ölçümlerinde küçük bir farklılık oluştu. AFAD sarsıntıyı 5,0 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydederken, Kandilli Rasathanesi aynı deprem için 4,8 büyüklüğünde ölçüm yaptı. Depremlerin büyüklük ve derinlik değerlerinin farklı kurumlar tarafından farklı sonuçlarla açıklanması; kullanılan istasyon ağı, hesaplama yöntemi ve verilerin değerlendirilme biçimi nedeniyle görülebiliyor.

ARTÇI SARSINTILAR TAKİP EDİLİYOR

Ana depremin ardından Saimbeyli çevresinde daha düşük büyüklüklerde artçı sarsıntılar kaydedildi. Artçı depremler, ana sarsıntının ardından fay çevresindeki gerilimin yeniden dengelenmesi sürecinde meydana gelebiliyor. Bu nedenle bölgedeki sismik hareketlilik AFAD ve diğer gözlem merkezleri tarafından sürekli takip ediliyor. Artçıların sayısı ve büyüklüğü zaman içinde değişebildiği için güncel deprem kayıtlarının resmi kaynaklardan izlenmesi önem taşıyor.

DEPREM SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AFAD, deprem sonrasında özellikle hasar gördüğünden şüphe edilen yapılara girilmemesi gerektiğini belirtiyor. Artçı sarsıntıların hasarlı yapılarda ilave zarara yol açabileceğine dikkat çekilirken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi, acil yardım araçlarının kullanacağı yolları açık bırakması ve acil durumlar dışında telefon hatlarını gereksiz yere meşgul etmemesi öneriliyor. Artçı deprem sırasında da güvenli bir noktada “Çök-Kapan-Tutun” hareketinin uygulanması gerekiyor.

SAHA TARAMASI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Hissedilir büyüklükteki depremlerin ardından yürütülen saha taramalarında yerleşim alanlarından gelen ihbarlar değerlendirilirken yapı hasarı, ulaşım ve altyapıdaki olası sorunlar ile vatandaşların acil yardım ihtiyacı kontrol ediliyor. İlk saatlerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemesi önemli olmakla birlikte, kesin durum saha kontrollerinin tamamlanmasıyla netleşiyor. Bu nedenle yetkili kurumların güncellenen açıklamaları, depremin etkilerine ilişkin temel resmi bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.

BÖLGE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ DE HİSSETMİŞTİ

Saimbeyli’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve çevresi, Türkiye’nin aktif tektonik yapısının etkili olduğu geniş bir coğrafyada bulunuyor. Adana ve çevre iller, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerden etkilenen bölgeler arasında yer almıştı. Bu nedenle bölgede meydana gelen hissedilir depremler, yapı güvenliği, afet hazırlığı ve vatandaşların deprem anında doğru davranış biçimlerini bilmesinin önemini yeniden gündeme getiriyor.