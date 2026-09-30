Antalya’nın Aksu ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Ekinci, kazanın ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

KAZA ANTALYA-ISPARTA KARAYOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, 22 Eylül günü Aksu’nun Karaöz Mahallesi’nde, Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki 32 LR 626 plakalı tır ile Haluk Ekinci’nin kullandığı 07 BSS 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından tırın altında kalan Ekinci ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların da yardımına koştuğu Ekinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekinci’nin durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Kazaya ilişkin ilk haberlerde de Ekinci’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı aktarılmıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde tır ile motosikletin çarpışmasının ardından motosikletin araçla birlikte bir süre sürüklendiği görüldü. Güvenlik kamerası kayıtları, kazanın oluş şeklinin belirlenmesine yönelik yürütülen inceleme açısından da önem taşıyor.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekinci’den günler sonra acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ekinci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi’nde görev yapan Ekinci’nin ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Ekinci’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun süredir Çevre Koruma ve Kontrol alanında görev yaptığına ilişkin geçmiş dönem personel kayıtları da bulunuyor. Son görev yerinin ise Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı Vektörle Mücadele Birimi olduğu bildirildi. Bu birim, kent genelinde sivrisinek ve benzeri halk sağlığı zararlılarıyla mücadele çalışmalarının yürütülmesinde görev alıyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Ölümlü trafik kazalarında olay yerindeki izler, araçların konumları, varsa güvenlik kamerası kayıtları ve diğer teknik bulgular soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Bu tür kazalarda kusur durumunun belirlenmesi için gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesine de başvurulabiliyor. Karaöz Mahallesi’ndeki kazanın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

MOTOSİKLETLER AĞIR VASITALAR KARŞISINDA DAHA SAVUNMASIZ

Motosiklet sürücülerinin tır ve kamyon gibi ağır vasıtalarla aynı trafik ortamını paylaşması, özellikle kavşaklar, dönüş noktaları ve görüş alanının daraldığı kesimlerde dikkat gerektiriyor. Ağır araçların kör noktalarının geniş olması nedeniyle hem motosiklet sürücülerinin güvenli takip mesafesini koruması hem de ağır vasıta sürücülerinin dönüş ve şerit değişikliklerinde çevre kontrolünü artırması trafik güvenliği açısından önem taşıyor.

EKİNCİ AKSU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Haluk Ekinci’nin cenazesinin bugün Aksu’ya bağlı Yeşilkaraman Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ekinci’nin vefatı, görev yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyesi birimindeki mesai arkadaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.