Antalya nöbetçi eczane arayanlar için 8 Nisan 2026 listesi belli oldu: Bugün Muratpaşa ve Kepez’de nöbetçi eczaneler açık. Aşağıda eczane isimleri, mahalle/semt bilgisi, net adres ve telefon numaraları yer alıyor.

Alanya’dan Antalya merkeze giden ya da Antalya’da işi olan Alanyalılar için “Antalya merkez nöbetçi eczane bugün hangisi?” sorusu özellikle akşam saatlerinde daha da kritik hale geliyor. En yakın eczaneyi bulmak için ilçeye göre sıralı listeyi kullanabilirsiniz.

Bazen tek ihtiyaç bir ağrı kesici, bazen de acil bir reçete oluyor. Yola çıkmadan önce telefonla arayıp nöbet durumunu ve stok bilgisini teyit etmek iyi fikir.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN HANGİLERİ AÇIK

8 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkez ilçeleri Muratpaşa ve Kepez’de nöbetçi eczaneler aşağıdaki gibi. Konyaaltı için güncel listede bilgi paylaşılmadığı için bu haberde yalnızca verilen resmi/güncel veriler yer alıyor.

Bu liste, “Antalya nöbetçi eczane telefon numarası”, “Muratpaşa nöbetçi eczane adres”, “Kepez nöbetçi eczane bugün” gibi günlük aramalara doğrudan yanıt verecek şekilde düzenlendi.

MURATPAŞA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Muratpaşa’da bugün nöbetçi eczaneler; hastane çevreleri, Lara hattı ve şehir merkezi aksında yoğunlaşıyor. Özellikle acil servis karşısı ve devlet hastanesi çevresi, gece saatlerinde en çok aranan noktalar arasında.

TAN ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane) Mahalle/Semt: Varlık Mahallesi.

Adres: Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Karşısı) No:24.

Telefon: 0(242) 237-80-00. HONAMLI ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Atatürk Devlet Hastanesi çevresi (200 metre kuzeyi, Çallı istikameti).

Adres: Atatürk Devlet Hastanesi 200 metre kuzeyi (Çallı istikameti) No:155.

Telefon: 0(242) 344-00-65. NEVA ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Etiler Mahallesi. Adres: Etiler Mah. 835. Sokak 37/15.

Telefon: 0(506) 806-59-66. OLCAY ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Yüksekalan Mahallesi. Adres: Yüksekalan Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:23/A.

Telefon: 0(242) 321-07-64. LARA PARK ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Şirinyalı Mahallesi (Lara Caddesi hattı).

Adres: Şirinyalı Mah. Lara Cad. 101B/B. Telefon: 0(242) 317-15-17.

TOLA ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Fener Mahallesi (Terra City AVM arkası, Borsa Semt Polikliniği batısı).

Adres: Fener Mah. Borsa Semt Polikliniği batısı, Terra City AVM arkası Sedir Restaurant yanı.

Telefon: 0(242) 323-40-23. İREN ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Güzeloba Mahallesi. Adres: Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. No:47/A.

Telefon: 0(552) 565-24-79. ANTALYA BAYINDIR ECZANESİ (Muratpaşa nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Bayındır Mahallesi (Muratpaşa Lisesi arkası, Bayındır Parkı karşısı).

Adres: Bayındır Mah. Pınar Cad. Muratpaşa Lisesi Arkası, Akumer Çaprazı, Bayındır Parkı Karşısı.

Telefon: 0(532) 137-12-01.

KEPEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (BUGÜN)

Kepez’de bugün nöbetçi eczaneler; Dokuma, Yeni Mahalle, Göçerler, Sütçüler (Kepez Devlet Hastanesi çevresi) ve tramvay hattına yakın bölgelerde öne çıkıyor. “Kepez nöbetçi eczane Kepez Devlet Hastanesi karşısı” gibi aramalar da bu yüzden çok yapılıyor.

DİLŞAD ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane) Mahalle/Semt: Ulus Mahallesi (Dokuma, Mepaş karşısı).

Adres: Ulus Mah. Rasih Kaplan Cad. Evren Büfe aşağısı Mepaş karşısı Dokuma.

Telefon: 0(242) 334-61-73. EBRAR ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Yeni Mahallesi (Pazar Pazarı alt çaprazı, Karatay Anadolu Lisesi arkası).

Adres: Yeni Mah. 2431 Sok. Pazar Pazarı alt çaprazı Karatay Anadolu Lisesi arkası.

Telefon: 0(507) 236-07-15. SEMA ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Göçerler Mahallesi. Adres: Göçerler Mah.

5379 Sok. No:6E. Telefon: 0(545) 534-60-32.

SAHİL ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane) Mahalle/Semt: Sütçüler Mahallesi (Kepez Devlet Hastanesi karşısı).

Adres: Sütçüler Mah. Kepez Devlet Hastanesi karşısı.

Telefon: 0(242) 339-47-47. BAŞAK ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Kültür Mahallesi (Tıp Fakültesi araba çıkışı karşısı, İller Bankası ilerisi).

Adres: Tıp Fakültesi araba çıkışı karşısı Kültür Mah. 12/2 İller Bankası ilerisi.

Telefon: 0(242) 227-74-05. TALHA ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Fabrikalar Mahallesi. Adres: Fabrikalar Mah. Fikri Erten Cad. No:87/C.

Telefon: 0(242) 334-07-34. FREZYA ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Emek Mahallesi (Sakarya Bulvarı, Şehitler Parkı Tramvay Durağı yakını).

Adres: Emek Mah. 2184 Sok. Sakarya Bulvarı Şehitler Parkı Tramvay Durağı Yakını.

Telefon: 0(242) 325-25-59. ÇANKAYA ECZANESİ (Kepez nöbetçi eczane)

Mahalle/Semt: Çankaya Mahallesi. Adres: Çankaya Mah. Barış Manço Bulv. No:170/B.

Telefon: 0(242) 504-58-66.

KONYAALTI NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN VAR MI

8 Nisan 2026 için paylaşılan güncel veriler içinde Konyaaltı ilçesine ait nöbetçi eczane listesi yer almıyor. Konyaaltı’nda nöbetçi eczane arıyorsanız, en hızlı yöntem ilçe adıyla arama yapıp “Konyaaltı nöbetçi eczane telefon” üzerinden doğrulama yapmak.

Alanya’dan Konyaaltı tarafına geçenler için bu detay önemli çünkü Muratpaşa ve Kepez listesi, Konyaaltı’na yakın bölgelerde her zaman en pratik seçenek olmayabiliyor.

ANTALYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE NE YAPMALI

Nöbetçi eczane aramalarında en sık yaşanan sorun, adresi doğru bilmeden yola çıkmak ya da yoğunluk nedeniyle sırada beklemek. Özellikle hastane çevresindeki eczanelerde gece saatlerinde… Şunlar işi kolaylaştırıyor:

Yola çıkmadan önce eczaneyi arayıp “nöbet sizde mi” diye teyit edin.

Adresi navigasyona tam haliyle yazın; “Acil karşısı” veya “AVM arkası” gibi tarifler doğru kapıya götürüyor.

Reçeteli ilaç için kimlik ve reçete bilgilerini hazır tutun.

Bu arada, Antalya merkeze acil bir ihtiyaç için çıkan Alanyalılar genelde Lara hattını kullanıyor; bu yüzden Şirinyalı ve Fener çevresindeki nöbetçi eczaneler Alanya’dan gelenler tarafından da sık aranıyor.

GÖRSEL ÖNERİSİ

1280x720 ölçülerinde, “Antalya nöbetçi eczane” başlıklı bir görselde Muratpaşa ve Kepez ilçeleri için iki ayrı blok halinde eczane isimleri ve telefonların öne çıkarıldığı bir tasarım, mobil kullanıcı için daha okunaklı oluyor.