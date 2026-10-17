Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Kadıköy’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanırken Alanyaspor haftayı puansız kapattı.
ALANYASPOR İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da gol ararken ev sahibi Fenerbahçe, 40. dakikada Romelu Lukaku’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, ilk yarıda rakibine karşılık veremeyince soyunma odasına 1-0 geride girdi.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik golünü bulamayan turuncu-yeşilliler, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamadı. Fenerbahçe, 87. dakikada Muriqi’nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı ve mücadele 3-0 sona erdi.
Karşılaşmada Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 16, 51 ve 52. dakikalarda attığı üç gol ise iptal edildi.
ALANYASPOR 12 PUANDA KALDI
Kadıköy deplasmanından puan çıkaramayan Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasını 12 puanla tamamladı. Ev sahibi Fenerbahçe ise puanını 16’ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.
ALANYASPOR’UN SIRADAKİ RAKİBİ KOCAELİSPOR
Deplasmanda aldığı mağlubiyeti geride bırakmak isteyen Alanyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe ise gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak.