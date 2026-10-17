Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan neden öldü, kaç yaşındaydı? Ölüm nedeni açıklandı mı?

ALTSO Meclis Başkanı Hasan Kargı oldu

Alanya için Meteoroloji'den çifte alarm! Kuvvetli sağanak ve 80 kilometrelik fırtına geliyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Deplasmanda aldığı mağlubiyeti geride bırakmak isteyen Alanyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe ise gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Kadıköy deplasmanından puan çıkaramayan Alanyaspor, Süper Lig’in 8. haftasını 12 puanla tamamladı. Ev sahibi Fenerbahçe ise puanını 16’ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmada Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 16, 51 ve 52. dakikalarda attığı üç gol ise iptal edildi.

Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik golünü bulamayan turuncu-yeşilliler, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamadı. Fenerbahçe, 87. dakikada Muriqi’nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı ve mücadele 3-0 sona erdi.

BİM, A101 ve ŞOK'un 17 Ekim katalogları karşılaştırıldı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da gol ararken ev sahibi Fenerbahçe, 40. dakikada Romelu Lukaku’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, ilk yarıda rakibine karşılık veremeyince soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Kadıköy’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanırken Alanyaspor haftayı puansız kapattı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.